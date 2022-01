Bosnia-Hercegovina serbisk selskap feirer 30-årsjubileet for løsrivelse

Bosnia-Hercegovina feirer bursdagene sine denne søndagen med mye spenning. Landets serbiske selskap feirer 30-årsjubileum i et svært anspent klima. Faktisk, The Republikken Serbia Forbereder seg aktivt på løsrivelse … så Sarajevo er stadig mer redd for å gå tilbake til krig.

Serbisk selskap kunngjorde 9. januar 1992, f.eksSå hun feirer henne.”nasjonal helligdag“Denne søndag. For dette arrangementet finner det festligheter sted i hovedstaden Pan Luka: prosesjon, politiparade, presentasjon av dekorasjoner, hellig messe og så videre. I sentrum av feiringen, lederen av de bosniske serberne, Milorad Thodic.