Bouillon: Et teater som snart skal feire 90-årsjubileum gjenåpner

Gode ​​nyheter for filminteresserte, Bouillon kino åpner igjen lørdag 16. september. Lokalet med 165 seter stengte i mars i fjor etter dødsfallet til eieren René Lemaire, da 82 år gammel.

I dag har sønnen Olivier bestemt seg for å relansere «Bouillon-ciné» sammen med sin kone og to sønner. En sann familiehistorie. «LLemaire-familien har vært på kino siden 1934. Min bestefar åpnet kinoen i Bouillon landsbyhus i 1934, som brant ned i 1965. Så ble kinoen gjenoppbygget på land eid av familien vår, og derfra var den min. Bestemor, Marie, René, sønnen hennes, tok seg av kinodriften sammen med pappaSier Oliver, som ikke har tenkt å ta over ledelsen av kinoen.

«Jeg sa alltid til meg selv at jeg aldri ville få det tilbake, det er fortsatt et tøft liv, det har alltid vært der, i restaurant- og hotellbransjen, mens andre har det gøy. Men til slutt ombestemte han seg.

«Siden min fars død har jeg fått mange flere forespørsler om å gjenåpne kinoen, og så har jeg to sønner og en kone, som har motivert meg til å fortsette driften.«

Til tross for alt beholder Olivier deltidsjobben i Luxembourg, vel vitende om at kino ikke er lønnsomt. «Vi tjener ikke så mye på kino, jeg håper det endrer seg litt nå… Uansett er det ingen inntekt foreløpig, det som kommer i kassen skal reinvesteres i å bygge kinoen. .«

Gjenåpningen er planlagt til lørdag 16. september. Kino feirer nitti år neste år.