bpost er i uro igjen: hva har gått galt med selskapet de siste månedene

For å gå tilbake til opprinnelsen til fakta, må vi gå tilbake til begynnelsen av oktober 2022, da Dirk Theres, administrerende direktør i bpost Group, og to toppledere – inkludert Jan Mols – ble sagt opp av det offentlige selskapet. Da ble uregelmessighetene ved tildelingen av avis- og magasindistribusjonskontrakten nevnt. Enda verre, internrevisjonen har fremhevet muligheten for å overfakturere staten under andre kontrakter.

Gene Moles, bposts tidligere nestkommanderende, saksøker selskapet og dets tidligere administrerende direktør Dirk Therese

I hans pressemelding kan vi lese at Jan Mols hevder å ha vært et offer.Vilkårlig oppsigelse«Fordi han hadde»Han oppdaget mye og slo alarm«. Han hevder også at på tidspunktet for oppsigelsen hevdet alle bpost-ansatte at de ikke var klar over forfalskningen av pressekontrakter som han hadde oppdaget, mens i mellomtiden»Flere – nå oppsagte – ansatte i bpost, inkludert konsernsjef Dirk Therese, ser ut til å ha vært klar over svindelen.«.

Men grunnen til oppsigelsen til Jan Mols ble ikke trukket frem som alvorlig forseelse, men snarere «forskjeller i synspunkter». I dag forklarer Jan Mols sin versjon av fakta. «Jeg angrer dypt på måten ting skjedde på hos bpost. På den tiden visste ingen og ingen var ansvarlig, men nå er det en hel mengde bevis og en rekke oppsigelser«, Kunngjøre. «Jeg leter etter svar fra Dirk Boll, ikke penger, jeg ber om en symbolsk euro.«

Bpost distribuerer post, men også bonuser til administrerende direktør

Dette er noen nye nyheter som bpost ikke kunne klare seg uten, ettersom en ny administrerende direktør nettopp har blitt utnevnt for hele konsernet. De siste dagene har Chris Peters lønn skapt overskrifter, ettersom den er revidert opp i forhold til forgjengerne. bpost rettferdiggjør denne forskjellen ved å se etter skala for å få selskapet tilbake på rett spor og møte nye utfordringer.

Jan Mols krever på sin side 17 ukers ubetalt lønn, ubetalt resultatpremie og erstatning for usaklig og usaklig oppsigelse som varsler. Det krevde beløpet kan nå 200 tusen euro.»under europeiske regelverk som varsler og ble gjenstand for usaklig oppsigelse«.

bpost-ledelsens reaksjon: «sikker på rettens kjennelse»

I møte med denne nye kontroversen, valgte bpost å opptre forsiktig. «Vi tok Jan Mols tilnærming til etterretning. Vi vil forsvare vår avgjørelse og er trygge på rettens kjennelsel», svarte bpost ganske enkelt gjennom sin talsperson.

En dag i postbudets sko: Vi følger Olivier på turneen hans, «Dette yrket har et sterkt sosialt kall»