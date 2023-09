Bpost har en ny sjef: det offentlige selskapet tilpasser lønnen for å finne «skala»

Lønnspakken til den nye presidenten i det offentlige selskapet, i likhet med hans forgjenger, består av en grunninntekt på – før indeksering – 585 tusen euro per år og en kortsiktig bonus basert på mål. Dette vil være høyere for Chris Peters, det vil si 50 % av grunninntekten hans.

Den virkelige nyheten ligger i den langsiktige bonusen, som først kan tildeles fra det tredje året, og også på grunnlag av målsettinger som økonomiske resultater, bærekraft og godt styresett. Beløpet kan ikke overstige 50 % av grunnlønnen.

Selskapet bekrefter at den totale pakken teoretisk sett kan nå de 1,2 millioner euro som er nevnt av Le Soir. Til slutt bør signeringsbonusen på €250 000 betraktes som kompensasjon for summene Chris Peters tapte da han forlot sin stilling hos Elia, bekrefter en talsmann for bpost.

Alle disse vilkårene er fastsatt i samråd med vedkommende statsråd og regjeringen, slik postselskapet bestemmer. Det må imidlertid fortsatt godkjennes av generalforsamlingen. «Vi var på utkikk etter en kandidat av meget høy kvalitet«og det var»Stort gap«Mellom Chris Peters lønn hos Elia og forgjengeren Dirk Therese, kommenterer talspersonen.