bposts nye administrerende direktørs lønn er som… Mail: Dette er det maksimale beløpet han kan få

Poenget med konsernsjefens kompensasjon var… et brev i posten, med 99,48 % av stemmene. Aksjonærene, inkludert den belgiske staten, som eier 50 % av kapitalen, ble også nesten enstemmig enige om å utnevne to nye styremedlemmer. Veronique Thirion og Denis van Eeckhout. Den første er knyttet til revisjons- og konsulentselskapet Advolis-Orfis etter å ha jobbet, fra 2013 til 2022, som riksrevisor ved det belgiske konkurransetilsynet. Den andre var blant annet koordinator og direktør for klima og miljø ved Belgias faste representasjon i EU.

Vil den nye bpost-sjefen Chris Peters få samme beløp som han fikk hos Elia, €1,35 millioner i året?

På den annen side møtte avstemningen for å fjerne styremedlemmer litt større motstand med 83,7 %. Det gjenstår å se om stemmene mot permitteringene kommer fra institusjonelle investorer som ønsker å beholde potensiell regress mot styremedlemmer.

kontroversielle

Under sin intervensjon utvidet Chris Peters sin pol til De Croo-regjeringen og spesielt til økonomiminister Pierre-Yves Dermany (PS) ved å minne om at selskapet fortsatt venter på beslutningen om avisdistribusjonsfranchisen, som normalt skal falle før kl. slutten av 2023.«Jo før vi stabiliserer oss, jo bedre.», Han sa. Styreleder, Audrey Hannard, understreket at de kontroversielle spørsmålene «Den er ikke helt lukket, men det er foretatt en samsvarsgjennomgang. «Det er på tide å gå videre.»

Når det gjelder Chris Peters lønn, husk at den utløste kontrovers, til det punktet at den representerer en kraftig økning sammenlignet med hva hans forgjengere mottok.

Bpost har fylt ut ulike samsvarsspørreskjemaer og er endelig i stand til å planlegge for fremtiden

Chris Peters mottok en signeringsbonus på €250 000. Denne godtgjørelsen er nå fastsatt i bposts godtgjørelsespolicy: styret vil kunne: ««I eksepsjonelle omstendigheter», gi en signeringsbonus for ekstern rekruttering av en administrerende direktør eller medlem av ledelseskomiteen. Beløpet er ikke spesifisert.

Chris Peters» grunnlønn er satt til €585 000. I tillegg er det variable kort- og langsiktige insentiver knyttet til bærekraftskriterier (verdt 30 % av evalueringen), styring (20 %) og lønnsomhet (50 %). Hvis resultatene overgår forventningene i tre påfølgende år, kan CEO-bonusen nå €1,7 millioner.