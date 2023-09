Bra for poter, Birkenstocks og andre alligatorer?

Hvis disse skoene absolutt har utviklet seg fra et estetisk synspunkt, og er tilgjengelige i en rekke modeller for å møte (nesten) enhver smak, hva med fra et medisinsk synspunkt? Med andre ord, anbefales disse skoene av fotterapeuter, fotterapeuter og/eller ortopeder eller ikke? Enklere: Er de så gode for føttene som du tror?

presenterer seg i basen som en sko»Kopiert ofte«Derimot»Aldri like«, Birkenstock roser fortreffeligheten til buestøtten, også kjent som den sterke «fotsengen» til merket.»Den originale Birkenstock-tåen er midtpunktet i hver sko. Kan vi lese Nå synonymt med stor komfort, ble fotsengen først brukt på 1930-tallet for å betegne forhåndsdesignede anatomiske innleggssåler med spesielle komponenter som støtter foten.«.

I hjertet av alle modeller er den originale Birkenstock-basen, med materialer som kork og naturlige finisher, blant andre kjennetegn ved merket. «Inspirert av det naturlige fotavtrykket etter en fot i sanden, bidrar designet, gjennomtenkt til minste detalj, til at føttene tilbringer timer i skoene uten å forårsake ubehag. Sikrer det tyske merket først. Alt dette fremmer god helse og gir en mer behagelig følelse.»

Kvaliteter…

Ja, men med mindre jeg tar feil, er det ikke nødvendigvis alle føtter som setter samme spor i sanden. Så, kan vi si at disse berømte «sålene» virkelig er universelle?

Podo-ortopedisk – Bandasjeist i nesten førti år, Jacqueline Wallschertz er flink til å gi oss en informert mening om disse skoene. Han var snill nok til å svare på spørsmålene våre, sammen med Mathieu Berdeille, Orthopedic Banding Technologist, som spesialiserer seg på tilpassede ortopediske innleggssåler, ved å bruke passende terminologi.

Hvis det var nødvendig å liste opp kvalitetene til disse skoene, ville disse ekspertene fremfor alt understreket «Plantar støtte, lindring av apophysis (et trekk på overflaten av et bein) Femte metatarsal (Beinbein er ofte brukket og plassert på ytterkantene av foten)En lett avlastning av de mediale metatarsale hodene og hælskålen, som stabiliserer bakfoten eller interfalangeale elementer for å forhindre tånegler. (Hyppig krølling av tærne)». I tillegg, «Solens fasthet gjør at den kan rulle og ikke brettes i to, og dermed losser planteoverflaten.» Dette er alle gode poeng gitt til disse skoene.

For Crocs gjenkjenner våre eksperter også noen positive punkter, som dempende effekt, kortsiktig inntrykk for akutt problem, bred fotpassform, enkel sterilisering for visse yrker som sykepleiere og sykepleiere. På operasjonsstuer.

og defekter

Når det gjelder feilene som tilskrives Birkenstocks, siterer ortopediske teknikere «Standardisert form basert på størrelse gjør dem ikke til skreddersydde modeller og modeller passer kanskje ikke alle typer føtter når det gjelder støtte og bredde.«. og å legge spesifikt til denne modellen«En sandal per definisjon støtter ikke foten tilstrekkelig og er åpen stil uten benke bak på foten, eller forfotstøtten er ikke på lukkenivået».

Når det gjelder Crocs, mangler disse treskoene sine langsiktige egenskaper. Det vil si: mer demping for veldig løse føtter, diabetikere, men en viss ustabilitet i bakføttene. De støtter ikke hælen godt nok. Men når det er ustabilt, krøller tærne seg for å gripe skoen, noe som forårsaker senebetennelse og tånegler. Ved å begrense belastningen på føttene og bena til folk som står hele dagen, bidrar den dempende effekten til å redusere kortvarig tretthet. «Det er veldig behagelig, men ikke på mellomlang og lang siktTekniske eksperter kommenterer. Foten er ikke tilstrekkelig støttet. Bunnen (kontakt med bakken) er veldig myk.»«

Hva er poenget?

Så spørsmålet er: hva skal vi bruke disse skoene til? Daglig eller sporadisk?«Å tilbringe livet i Birkenstock-sandaler eller Crocs er ikke en langsiktig løsning. Vurder disse ekspertene, fordi foten ikke er tilstrekkelig støttet og vil utvide seg over tid. Så vi anbefaler å bruke dem av og til når det er for varmt. (for åpne modeller), Eller til og med om kvelden i stedet for sandaler.»

Uansett, når det kommer til Birkenstocks, for disse ortopediske teknikerne, Vi kan ikke snakke om «terapeutiske» innleggssåler. Det gir komfort fremfor alt, men det er ikke i noe tilfelle en ortopedisk innleggssåle for stabilisering, korrigering, kompensasjon eller avlastning. Jeg mener, det er alltid bedre enn en flat sandal.»