Brad Pitt ble utsatt for en svindel i Frankrike

Den amerikanske skuespilleren hadde et eventyr der.

«Rusty Ryan» kan til og med bli revet. Vi vet: Brad Pitts provençalske domene vil ikke slutte å forårsake problemer for ham. En ekte økonomisk og vindyrkende suksess, fremfor alt, har blitt høydepunktet i kampen mellom skuespilleren og Angelina Jolie. Men en morsom historie som amerikaneren nylig bestemte seg for å dele.

«Jeg ble helt forbanna»

Brad Pitt, en ny grunneier i Frankrike, ber en lokal om å bekrefte at korstogenes gullmynter ble gravlagt i landet hans. Han plukker ham opp slik han får beskjed og går på jakt etter raneren. «Jeg ble helt freaking out, ett år, jeg tenkte bare på det, og i dette tilfellet var jeg spent. Det har nok sammenheng med hvor jeg vokste opp, for det var alltid nok av hemmelige gulllagringshistorier i Osirks.»Vi leser i ord oversatt av Punkt. Faktisk samarbeidet den mystiske fremmede med et selskap som tillot ham å få tak i alt materialet som trengs for forskningen hans. — Det var litt latterlig til slutt, men jakten var spennende. Brad Pitt innrømmet i dag.