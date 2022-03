Brad Pitt irriterer innbyggerne i New Orleans

Skuespilleren lovet å hjelpe ofrene for orkanen Katrina i 2005. På den tiden fikk skuespilleren betalt for å renovere ødelagte hjem.

De er ikke fornøyde, innbyggere i ni distrikter New Orleans. Sytten år etter at orkanen Katrina rammet, gir de skylden Brad Pitt Må være en Charlotte. Med tanke på omfanget av skadene forårsaket av denne naturkatastrofen, kom mange stjerner innbyggerne i Louisianas største by til hjelp. Blant dem meldte Brad Pitt seg, på høyden av sin karriere, frivillig til å renovere hjem i ni fylker i byen.

Karakteren som var ekstremt snill da har vendt seg mot skuespilleren i dag. Hjemmene smuldrer nå, og det er Brad Pitts feil for eierne. Ved å betale nesten 27 millioner dollar kunne 109 boliger gjenoppbygges på den tiden. Ulempen er at bare seks av disse hundre boligene er i god stand.

Beboere har tatt rettslige skritt for å få tilbake beløpet de skylder. Brad Pitt bekrefter på sin side at han ikke er ansvarlig for konstruksjonsfeil. Han forplikter seg imidlertid til å finne en løsning for at beboerne skal komme tilbake for å bo i nabolaget sitt.