Brad Pitt og Jennifer Aniston: De sjokkerende detaljene i ekteskapet deres etter 23 år

Et storslått bryllup. Til tross for at de slo opp i 2005, fortsetter det ultraglamorøse paret dannet av Brad Pitt og Jennifer Aniston å få fansen til å drømme. Etter 18 år har det dukket opp ny informasjon om de to komikerne.

— Det var sjenerøst og fantastisk. 50 000 blomster ble arrangert i en luksuriøs villa i Malibu, 200 håndplukkede gjester, private konserter av den amerikanske musikeren Melissa Etheridge og den legendariske keyboardisten Billy Preston… Bryllupet til Brad Pitt og Jennifer Aniston var et av de beste. Men spesielt én detalj slo ekteparets skuespiller og venn Michael Rappaport 29. juli 2000. Det nygifte ekteparet reiste bokstavelig talt en bygning. «Wall of Caviar» For å underholde sine gjester. «Jeg har fortsatt noen hjemme. Det var sjenerøst og vakkert”Rapaport betrodde seg til «Se hva som skjer live med Andy Cohen.» Jennifer Aniston og Brad Pitt: «Friends»-skuespillerinne diskuterer ærlig deres nåværende forhold skuespillere Venner Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow og Courteney Cox, men også Edward Norton, Salma Hayek eller Cameron Diaz var til stede. Totalt kostet festivalen nesten en million dollar.