Bradley Cooper ble angrepet i en t-bane i New York: «Jeg ser ned, jeg ser en kniv i hånden hans»

Den amerikanske skuespilleren Bradley Cooper har sagt at han ble truet med kniv i en t-bane i New York. “Jeg ble fullstendig tatt ut av sikkerhet,” sa han i et intervju med “Lenestolekspert”-podcasten.

Bradley Cooper var gjest på Docs Shepherd mandag 29. november Ukentlig podcast “Lenestol-ekspert”. Den amerikanske skuespilleren og filmskaperen har avslørt en rekke ting, inkludert hans overraskelse over å bli kåret til «den mest sexy mannen på planeten». I sine avsløringer sa Bradley Cooper at han ble truet med kniv i New Yorks T-bane.

Angrepet kommer en dag før oktober 2019, og det skal være middag. Skuespilleren skulle forlate t-banen og på vei mot utgangen av stasjonen for å hente datteren Leah fra skolen. Akkurat da kom en mann bort til ham. “Jeg lukket ørene og tenkte at fyren burde ta et bilde med meg. Jeg så ned og så kniven i hendene hans. Jeg så rett på ham, jeg så på ham. Jeg så hvor ung han var.” Den amerikanske filmskaperen sa i sitt intervju.

Bradley Cooper forsto ikke umiddelbart hva som foregikk. Løp uten å gjette. “Jeg har alltid lært å ikke løpe når noen sto foran deg med en pistol. Men det var galskap å stå der. Jeg rev i armen hans og løp ut.”

Heldigvis hadde skuespilleren tid til å ta et bilde av overfallsmannen selv og viste det direkte til politiet. “Det var en politibil i nærheten. Jeg viste umiddelbart bildene til betjentene. De spurte om jeg var skadet. Heldigvis gjorde jeg det ikke.”, sa han før han fortsatte. “Jeg hentet den lille jenta mi fra skolen. Og jeg fortalte aldri mine venner eller bekjente hva som skjedde med meg. Jeg følte meg litt komfortabel i New York City. Siden den gang har jeg vært litt mer forsiktig.”