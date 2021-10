Brahim Paul trakk seg selv

“Brahim og samer viser eksemplarisk mot. De ønsker nå å oppleve straff bare for å finne sine nærmeste uten ytterligere komplikasjoner og for å gjenoppta løpet av deres eksistens. Parisisk Charles Morel, advokat for de to. Skuespiller Brahim Paul, som spiller en av hovedpersonene i serien på Rob “Validé”, dukket ikke opp i sesong 2, som sendes mandag 11. oktober på Canal +. Han blir løslatt fra fengselet i begynnelsen av desember.

Les: Brahim Paul snakker om ham i Marokko

Det startet i april i fjor med en kontroversiell video tatt på en restaurant i Marrakesh der de fransk-algeriske skuespillerne Brahim Pal og Heidi Pachen Cenafa befant seg, og fransk-marokkansk øyeblikksbilde som ble spoofet i selskap med tre marokkanske mindreårige. Videoen har blitt viral på sosiale medier. Respondentene beklaget og forklarte at dette var en “parodi” -video.

Les: Brahim Paul tror på kongelig nåde

Dagen etter ble han varetektsfengslet, og Walidos skuespiller og innflytelsesrike Sami Tommy ble dømt til åtte måneder og et års fengsel fra 21. april. Avgjørelsen vil bli bekreftet i anke 31. mai. Heidi Bachen Chenafa forlot Marokko før rettssaken begynte.