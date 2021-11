Bran fjerner en av spillerne som er involvert i stadionarkivet

SK Bran-ledere opphevet forbudet etter et festspill organisert av spillerne på klubbens bane. En spiller fikk sparken og den andre sa opp kontrakten. Andre ble varslet.

Det beste var å bruke kontrakten hans. Midtbanespiller Christopher Barman ble utvist av SK Brann etter en galla arrangert på den norske klubbplassen med et titalls andre spillere og flere kvinner. Avgjørelsen vil bli offentliggjort i en pressemelding fredag En annen deltaker meddeler at keeper Michael Anderson har valgt å trekke seg. Andre involverte fotballspillere fikk skriftlig sensur.

Klubben forklarer at «hvis spilleren er underlagt viktigere tillatelse enn andre, er det fordi han spilte en nøkkelrolle i organiseringen av arrangementene» og vurderer at han «ikke har noe annet valg enn å opptre strengt». For disse alvorlige og uakseptable brudd på interne vilkår “Men oppsigelse av kontrakten kan utfordres i retten.” TV2. Tillatelsen som ble pålagt klienten hans var ifølge ham «urimelig».

Christopher Barman (28), sønn av en tidligere klubbeier, har aldri kjent en annen klubb i sitt liv. Han har spilt for SK Braun siden 2011, med 250 kamper og 35 mål.

Gjennomsiktig politietterforskning

Michael Anderson, 32, forklarte at klubbens beslutning om å bryte kontrakten på eget initiativ var et resultat av trusler fremsatt spesielt til den berørte personen og hans familie. Dermed forlot han Norge og returnerte til hjemlandet Danmark. Ved ankomst i begynnelsen av august ville han kun ha spilt én kamp (i norgescupen) med SK Bran.

Klubben bekrefter i sin uttalelse at spillerne som var involvert i orgien i begynnelsen av måneden var avhengige av alkohol. Det opplyses også at politiet har startet etterforskning av mulige straffbare forhold som har skjedd etter inntrenging på bakken. Den nåværende etterforskningen handler ikke om en lisensiert fotballspiller.