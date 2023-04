Brandon Li signerte en fantastisk video i Marokko

Brandon Li, regissør for reisefilmer, har lastet opp en video som snakker om hans siste produksjon dedikert til Marokko. Med tittelen «Moroccan Uprising», ble denne 8-minutters filmen laget av Passion. «Jeg hadde ikke en klient, jeg gjorde ikke en reklamekampanje. Jeg startet rett og slett fordi jeg alltid ønsket å reise til Marokko, drømmedestinasjonen min i mange år,» sa han.

«Tilbrakte nesten seks uker i Marokko på to turer fra oktober til desember 2022. Marokkanske folk». «Det var en stor utfordring for meg fordi det var første gang jeg prøvde å dekke et helt land,» sa han.

Brandon Li fokuserte først på to hovedpunkter: Yasin, en rytter kjent på sosiale nettverk for å ri hingsten sin barhendt, samt Fantasia (Tbourida), UNESCOs immaterielle arv. For ikke å snakke om garveriene i Fez, Jemaa el Fna-plassen i Marrakech, nomader i Zagora og forfedres retter som couscous og tagine.

Regissøren skjøt også historiske riader i byen Ochre, Atlasfjellene, Kasbah of Delout, Dunes of Merzouga, Tudra-dalen, Rabat, Fez og Casablanca. II-moskeen under lavvann.

Den siste måneden av Brandon Lis opphold i Marokko falt sammen med verdenscupen, hvor landslaget noterte en fjerde seier på rad på Golden Square. Regissøren, som ikke planla å integrere fotball i filmen sin, forklarer også at han ønsket å fange disse gledesøyeblikkene kombinert med det historiske øyeblikket i arabisk og afrikansk fotball, spesielt etter seieren mot Spania.

Brandon Lee har blitt anerkjent over hele verden med en rekke filmer publisert av National Geographic, BBC og Vimeo Staff Pic eller presentert på Webby Awards. Han har skrevet over et dusin kortfilmer i forskjellige land.