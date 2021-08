Brann i Hellas: Tusenvis evakuerte blant dempede hetebølger i utkanten av Athen

Tusenvis av mennesker ble evakuert fra Waribopi, en nordøstlig forstad til Athen, og mer enn 100 hjem og virksomheter ble ødelagt da helikoptre, fly og bakkestyrker kjempet for å dempe brannen, som begynte tirsdag.

Totalt 77 mennesker har blitt innlagt på sykehus med luftveisproblemer, sier statlige tjenestemenn, og vinden forventes å øke innen onsdag ettermiddag ettersom branner fortsetter å brenne i furuskogen i Varibopi og Burnita.

I mellomtiden evakuerer den greske kystvakttjenesten øya Avia, hvor overlevende etter brannen har flyktet til kysten for sikkerhet.

Tusenvis av ville dyr sies å ha blitt brent på bålet.

Tirsdag vandret dusinvis av hester rundt i Waribopis gater, og eierne av fire hestegårder i området klarte ikke å få dem ut. Etter noen timer ble mange av dyrene overført til en trygg gård.

Den greske hovedstaden har vært innhyllet i tykk røyk siden skogsbrannene begynte for 24 timer siden. Det nasjonale laboratoriet i Athen har rådet lokalbefolkningen og besøkende til å holde seg innendørs fordi luftbårne partikler er høye.

De nordøstlige forstedene til Athen ble hardt rammet i fjor vinter, da det kalde været med snø og lave temperaturer, kalt Media, forlot hundrevis av hjem uten strøm og vann i en hel uke.

Lokalbefolkningen, som 71 år gamle Yannis Paraskevopolos, som går inn i skogen daglig, tror at trær og grener som falt til bakken på grunn av kraftig snøfall ble det perfekte drivstoffet for brannen.

“Vi er heldige at huset vårt ikke ble brent ned fordi vinden endret retning i siste øyeblikk,” forklarer Paraskevopolos. “Vi fikk en tekstmelding for å få oss ut. Vi dro, men noen timer senere kom vi tilbake med sønnen min og byttet på å sove.

Situasjonen har forverret seg da temperaturen har steget over 45C ettersom Europa opplever noen varmere forhold blant de lengste hetebølgene på 30 år. Det forventes at hetebølger varer til helgen, men nye ventes på mandag.

Siden tirsdag har 41 branner startet over Grace, den største i områdene Calamada, Mani, Evia og Olympia. Hjem brenner for tiden i Evia og Olympia, og det skal ha meldt at folk brenner, ifølge greske medier.

Utenfor Athen har tusenvis av oliventrær og andre gårder blitt ødelagt. Brannen forlot hjemmene uten strøm eller vannforsyning. Tjenestemenn sier det vil ta flere dager å reparere skaden.

Brannmenn bekjemper en brann i Varibobi -området på Acharnes, nord for Athen. (Anatolia / Getty)

Etter et tiår med innstramninger forlot den økonomiske krisen som begynte i 2008 det greske brannvesenet uten ansatte og kompromissløse, mens skogsbilveier som ble brukt av brannbiler i nødstilfeller ikke ble opprettholdt.

Tyrkia i nærheten har også stått overfor de verste skogsbrannene på et tiår.

Som det står i den Copernicus atmosfærisk overvåkingstjeneste (CAMS) – EU Earth Surveillance Program – Alt “Sørøst -Europa [is] For tiden opplever hetebølger, [and] Brannfaren er stor, spesielt i store deler av Tyrkia og rundt Middelhavet.

CAMS -data viser at Tyrkias totale daglige brannstrålingskraft har nådd enestående verdier i hele settet før 2003.

Copernicus -data viser at skogbranner øker raskt og intensiveres, og påvirker ikke bare Tyrkia og Hellas, men også Marokko, Albania, Nord -Makedonia og Libanon.

Den europeiske union (EU) har sagt at den vil sende bistand fra EUs medlemsland til Italia, Hellas, Albania og Nord -Makedonia, inkludert brannmenn og ubåter.

“Situasjonen fortsetter med stor bekymring. European Unity jobber med å bekjempe denne forferdelige brannen,” skrev EU -kommisjonens president Ursula van der Leyen i en tweet.