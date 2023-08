Brann på Tenerife: brann i sentrum av Teide nasjonalpark, Pedro Sánchez, er ventet denne mandagen

Brannvesenet klarte å redde hjem fra dager lange branner på Tenerife søndag, med luftkvaliteten på Kanariøyenes turistøy som nå er hardt påvirket av røyken fra brannene.

Brannen, som brøt ut tirsdag kveld i et fjellområde i øyas nordøst, har allerede brent 11 600 hektar i en radius på 84 km, eller omtrent 6 % av øyas overflate, og tvunget til evakuering av 12 000 mennesker. Regionale myndigheter. Det har blitt den største kjente øygruppen som ligger på vestkysten av Afrika.

Til tross for prognoser om en tøff natt med vind og stigende temperaturer, gikk det «Mye bedre enn forventet«, sa Fernando Clavijo, leder av den regionale regjeringen på Kanariøyene, søndag morgen.

«Riktignok startet natten svært tøft med flere branntilløp like i nærheten av boliger«, forklarte han til journalister.

Men brannmenn»Jobbet veldig hardtHan la til at de ikke klarte å miste et eneste hus til brannen.Nesten et mirakel«.

Montserrat Roman, leder av skjærgårdens sivilforsvarsavdeling, bekreftet søndag morgen at «Det er ingen utganger eller lockouter«Om natten.

Søndag måtte imidlertid lokale myndigheter evakuere det luksuriøse Parador Hotel i hjertet av Teide nasjonalpark, uten å spesifisere antall evakuerte.

Totalt 610 mennesker kjempet mot brannen søndag, bortsett fra 20 luftenheter som forsøkte å slukke flammene og kom ofrene til unnsetning.

Ifølge nødetatene ble rundt 1,5 millioner liter vann sluppet på flammene av luftenheter i løpet av 930 utbrudd lørdag.

«Det vil ødelegge oss«

Candelaria Bencomo Betancor, en bonde i 70-årene, så på scenen i smerte mens brannen spredte seg over åssiden mot en by nord på øya lørdag ettermiddag.

«Brannen er i nærheten av gården vår, vi har lastebiler, varebiler, kyllinger, alt… Det er en god forretning, men hvis vi får en brann, vil det ødelegge oss.«, sa han til AFP, på grensen til tårer.

«De må gjøre noe fordi brannen er der«, la hun til.

Spanias statsminister Pedro Sánchez er ventet å ankomme øya mandag.

Brannene har så langt rammet 11 kommuner på Tenerife, den største av de syv Kanariøyene, som dekker 203 400 hektar.

Ifølge nødetatene har luftkvaliteten blitt påvirket i de fleste deler av øya.På grunn av røyken fra brannen«.

Pedro Martinez, leder av Forest Service, snakket om et inferno på lørdag «Sjette generasjon oppfører seg som ild i tørt gress«, som indikerer størrelsen. Ifølge ham ble brannmennenes innsats hindret av enorme røykskyer og vind.

Synlig på satellittbilder steg en enorm røykskyve åtte kilometer høy fra flammene. Sistnevnte er høyere enn toppen av Teide, det høyeste punktet i Spania med utsikt over øya med en høyde på 3715 meter.

I 2022 ødela mer enn 500 branner i Spania 300 000 hektar, en rekord i Europa, ifølge European Forest Fire Information System (Effis). I frontlinjen for å møte global oppvarming har nesten 76 000 hektar allerede brent i 2023 i dette landet.

