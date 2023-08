Brannen i Fremantle Highway kan ikke ha vært forårsaket av et elektrisk kjøretøy

Hvis årsaken til brannen i Fremantle Highway utenfor kysten av Nederland ennå ikke er fastslått, har en elektrisk kjøretøybane begynt å utelukkes. de nederlandske medier Nettopp rapportert ekspertanalyse etter nye inspeksjoner utført 11. august 2023.

For noen uker siden var det det hatere, antistatiske forbindelser av alle slag og mye av media stormet inn i hacket. Med så mange elektriske kjøretøy om bord virket det som sunn fornuft at en av dem var årsaken til Fremantle Highway-brannen. Nye ekspertrapporter viser at brannen som ødela dette store fartøyet med 3.784 nye biler om bord, ikke kan ha vært forårsaket av en elbil.

Elbilbanen utelukkes gradvis

Båten var på vei til Singapore fra Bremerhaven i Tyskland. Den tok fyr 25. juli 2023. Brannen tok livet av én person og de overlevende ble reddet av helikopter og livbåter. Opprinnelig kom ryktene fra en ansatt i det japanske selskapet Sho Kisen Kaisha, rederen som også eier Ever Given containerskipet (skipet som stengte Suez-kanalen i 2021). Fyren foreslo uten bevis.» At elbilen var årsaken til brannen «.

Brannen ble varslet på forhånd på skipets åttende dekk, ifølge Peter Berdovsky, leder for bergingsselskapet Royal Boskalis Westminster, personen som pleide vraket. Mellom 900 og 1000 biler, inkludert elbiler, ser ut til å være i god stand. Berdovsky sa selv: Alle eksperter som er kjent med emnet er enige om at transport av elektriske kjøretøy utgjør ytterligere risiko «.

Fraktskipet ligger for tiden til kai i Imshaven, Nederland, og avslører sine første hemmeligheter. Selv om den eksakte årsaken til brannen fortsatt er ukjent, står ikke elbilteorien lenger. En nylig inspeksjon av Fremantle Highway viste at kjellerne var praktisk talt intakte og containerne som elbilene ble lagret i var i god stand. Ord hentet fra en uttalelse av Peter Berdovsky rapportert av australske medier motivasjon.

På den annen side forklarer mannen at de øverste etasjene hvor det ikke var elbiler, Så skadet at det er vanskelig å gå der «Bilene er der ærlig talt.» sveiset til bakken Hva gjorde elbiler nesten umulige. Eksperter fortsetter å jobbe med å nøyaktig fastslå brannkilden. Dessuten, iht.International Federation of Marine Insurance (IUMI), Elektrifiserte biler er ikke en stor bekymring «.

Elbiler har 20 ganger mindre sannsynlighet for å ta fyr enn termiske biler

Faktisk er brannen forårsaket av elbilen som en legende. Bare én skipsbrann har offisielt blitt tilskrevet en elektrifisert modell, og det er en ferge som tok fyr på grunn av Qashqaien den ladet om bord. IUMI uttaler at » Vår forskning har vist at risikoen ved transport av elektriske kjøretøy ikke er like økt eller mer alvorlig enn for forbrenningskjøretøyer. «.

Siste data fra Svensk Sivil beredskapsmyndighet Helt til det viser at elbiler blir det 20 ganger mindre sannsynlighet for å ta fyr enn en bensin- eller dieselbil Byrået teller 23 typiske elektriske branner i 2022 av en nasjonal flåte på 611 000 kjøretøy, en rate på 0,004 % I samme periode registrerte svenske forskere 3 400 branner av de 4,4 millioner termiske kjøretøyene registrert i Sverige, noe som representerer en risiko for 0,08 %.

I 2022 fastslo Transportation Safety Board (NTSB) og Bureau of Transportation Statistics (BTS) også at forbrenningsdrevne biler var ti ganger mer sannsynlig å ta fyr enn elektriske. Dessverre er elektriske modellbranner mer dokumentert enn termiske. Å gi elbiler skylden for å forårsake brann har blitt en vanlig praksis de siste årene.