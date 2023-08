Branner i Hellas: Branner som nærmer seg Athen, evakuering av nabolag

Greske brannmenn beordret tirsdag evakuering av et distrikt nord for Athen, truet av den andre store brannen som rammet Hellas i sommer.

Titusenvis av mennesker blir kalt til å evakuere Ano Leosia-distriktet. Noen nabolag var allerede oppslukt av flammer, selv om noen innbyggere prøvde å slukke flammene. «Da brannen kom, kom den fra fire-fem kanter på en gang Vangelis Vatrakopoulos, som bor i Filey, forklarer. Det sprer seg i alle retninger. Hele landsbyen fra vest til øst ble berørt. Alt var truet av brann. Vi har aldri sett dette.»

Brannen brøt ut i de nedre delene av Mount Barnita nasjonalpark, en av de største skogene rundt Athen. Tjenestemenn har bedt innbyggerne om å holde seg hjemme og stengte deler av veiene. Et annet fokus er det rasende industriområdet Aspropyrgos (vest for hovedstaden). Et helt område rundt tjue kilometer fra Athen sentrum og Akropolis har mottatt en evakueringsordre. Tirsdag kveld er over 25.000 mennesker bekymret. «Situasjonen er enestående og værforholdene er ekstreme«, Yiannis Artopios, en talsmann for brannvesenet, som talte på offentlig TV, sa at brannene brøt ut tirsdag.har vokst enormt på kort tid«.