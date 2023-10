Brannmenn ble oversvømmet med oppfordringer om å ødelegge asiatiske hornet-reir

Det er en biedreper, birøkternes virkelige bane. Siden 2016 har Asian Hornet fortsatt å ekspandere i Belgia. For å bremse fremgangen mer effektivt, har noen hjelpeområder i landet besluttet å ikke ødelegge reirene. Problemet er at etter det fortsetter brannmenn å slite ettersom de møter flere rapporter.

For eksempel, i området Hainaut Center, i oktober, ble gjennomsnittlig tretti asiatiske hornet-reir ødelagt hver dag. Flere lag, fordelt på ti leire i området, ivaretar dette. Men bare én er utstyrt for å nøytralisere reir som ligger i tretoppene. «La oss være ærlige, vi er overveldet i dagBenoit Phillippe anerkjenner brannsjefen for Hainaut Center-området. Etterspørselen er stor, så det opprettes venteliste. Offiseren gjorde regnestykket: Asiatiske hornetter representerer i dag 20 % av brannmennenes inngrep i området som dekker det enorme området mellom Mons, Center og Enkien. «Vi trenger dem imidlertid også til brannmennene våre, branner, trafikkulykker… Målet er ikke å fullstendig avvise arbeidet mot hornet, men å kunne fordele dem slik at de ikke overvelder oss.»

Å kvitte seg med hornet-redet kan faktisk ta litt tid. Disse sekundære reirene, som forblir aktive til sent på høsten, ligger ofte i imponerende høyder. For å nøytralisere dem bruker brannmenn en 30 meter lang stang, som lar insektmiddelpulver filtrere inn i reiret. Dette bør gjøres før, før vinteren Fremtidige dronninger er ikke overlatt til å grunnlegge nye kolonier året etter.