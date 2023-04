— Brannvesenet var på stedet i lang tid.

Saken fant sted på slutten av dagen fredag ​​i Triolo, et lite utendørs kjøpesenter nær metroen med samme navn, i Villeneuve-d’Auxil, nær Lille. Ved 17-tiden ble det meldt om de første regnet Nordens stemme .

Da hjelpen kom, varslet et vitne dem om mannen som lå på bakken, etter å ha fått et hjerteinfarkt. I koma ble han kjørt til Lille sykehussenter, hvor han døde tidlig neste morgen. Offeret, som er av malisk opprinnelse og bor i Villeneuve-d’Asc, er identifisert som Omar Drare. I følge La Voix du Nord var han 43 år gammel.

Hvit parade

Traders forplikter seg til et halvt ord uten å overutvide angrepet. – Brannmannskapene oppholdt seg på stedet i lang tid, sier en av dem. — Politiet har kommet flere ganger siden den kvelden. Lille rettspoliti tok over saken og åpnet en drapsetterforskning dagen etter angrepet. Årsaken til voldsutbruddet er ikke kjent. La Voix du Nord sier at ingen har blitt arrestert så langt.