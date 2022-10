Brasiliansk forsker mistenkt for å være en russisk spion arrestert

En mann mistenkt for En russisk spion Arrestert i Norge Forrige fredag; rapporter Verge. Han utga seg for å være en brasilianer som hadde jobbet på universiteter i mange år kanadisk, sies han å spesialisere seg i temaer knyttet til beskyttelse av Arktis; Riley Skifer.

Han jobbet som forsker ved Universitetet i Tromsø (Norge) da han ble arrestert for å ha løyet om grunnene til å komme til landet. Denne fredagen avslørte statsadvokaten spionens navn. Ifølge ham bekreftet norsk etterretning «ikke fullt ut identiteten hans», men var «sikre på at han ikke var brasiliansk».

Lag en legende

En journalist fra det uavhengige etterforskningsnettstedet Bellingate fikk vite om arrestasjonen av den mistenkte Han sa på sin Twitter-konto: «Bingo! […] Godt gjort Norge, du fanget en oberst fra GRU”, den militære etterretningstjenesten russisk. I følge de første elementene som ble samlet inn, ville mannen ha tilbrakt år i Canada og laget en legende, det vil si en falsk historie.

Bingo! Han ble registrert på adressen til sovesalen til GRU Academy. Jeg mener han er ikke mindre enn en oberst! Godt jobbet, Norge – du har tatt en oberst fra GRU. pic.twitter.com/jOqNReM1Ty —Christo Grozev (@christogrozev) 28. oktober 2022

Han ble uteksaminert med en grad i statsvitenskap universitet Fra Ottawa aksjonerte han for en kandidat i et føderalt valg for New Democratic Party of Canada (NDP) og fikk senere en mastergrad i strategiske studier. I 2019 publiserte Canada en artikkel i et spesialnummer om bygging av en permanent marinebase i sitt arktiske territorium.

Canada, som andre nordamerikanske land, er et av favorittlandene for spioner for å skape en legende. Spørsmål? Fravær av et nasjonalt register over fødsler og dødsfall, gjør det lettere å opprette kreditt eller identitet. «Det viktige, når du skaper en «myte», er å ikke skille seg ut», sier en professor i internasjonale relasjoner sitert av Slate. «Du vil være kjedelig og vanlig, Canada er perfekt for det.»