Brasils DBO Energy og Norges BW Energy Ltd har avvist bud på Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 (NYSE: PBR) Golfinho Offshore Oilfields

Det brasilianske selskapet DBO Energy og Norges BW Energy Ltd er interessert i Brazil Oil ADR Reptg 2 (NYSE: PBR) Golfinho oljefelt til havs. Dette er grunnen til at de legger inn sine bindende bud.

Betal store gjeld

Petroleo Brasileiro SA har slitt med å betale gjelden sin og er satt til å nøye seg med det høyeste budet. Selskapet har dusinvis av eiendeler til salgs og vil bruke en del av inntektene til å gjøre opp gjelden. Det ønsker også å fokusere på dypvannsoljeproduksjon og bruke pengene til dette.

Golfinho er et av de modne oljefeltene som selskapet har til hensikt å selge. Opprinnelsen ligger utenfor kysten av den sørøstlige staten Espirito Santo.

Golfinho har vært en lukrativ mulighet, gitt sin høye produksjonskapasitet. Det produserer omtrent 14 900 fat per dag i gjennomsnitt og 750 000 kubikkmeter gass i samme periode. Petrobras leverte nylig sine buddokumenter, og tallene er som nevnt ovenfor.

Petrobras har 11,36 milliarder riyaler (2,3 milliarder dollar) til navnet sitt. Hun sier hun hevet beløpet etter å ha deltatt i et av de viktige aksjetilbudene som fant sted i Brasil.

abstraksjon

Det ser ut til at selskapet fokuserer mer på avhendelser, og ønsker å gjøre det samme med de resterende 37,5% eierandelen i Petrobras Distribuidora SA. For to år siden privatiserte selskapet det nevnte datterselskapet. Imidlertid opprettholder det fortsatt en minoritetsandel i enheten. Avvikling av de 436,9 millioner aksjene ser derfor ut til å være et ganske seriøst grep, men det bekrefter at dette er det beste å gjøre akkurat nå.

I midten av juni kunngjorde BW og DBO sine bud. Petrobras ønsker det som er best for sin virksomhet, og vil handle deretter. Den har tilrettelagt for noen bilaterale forhandlinger, og vil nøye seg med det større budet. Det kan ta noen dager eller uker for selskapet å fastslå flyttingen.