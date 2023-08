Bratz: Show Your Fashion gir ut søt «n» punk DLC

Outright Games kunngjør splitter ny DLC for Brats: Show Your Fashion, med en ny søt «n» punk-samling – tilgjengelig i dag på Switch, PlayStation, Xbox og PC! Det er definitivt ikke rosa, men det er punk!

Pretty «n» Punk Fashion Pack vil la dem slippe løs sine indre rebeller med antrekk fra den populære Pretty «n» Punk-kolleksjonen som matcher de virkelige dukkene som ble utgitt på nytt tidligere i år. Dette inkluderer Sashas splitter nye antrekk, med hennes unike søte «n» punk-look for første gang i et spill!

DLC legger også til det fasjonable Seoul City Parade-minispillet og utfordrer spillere til å imponere dommerne igjen.

Først utgitt på Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X og PC i november 2022, bringer Bratz: Flaunt Your Fashion moteglade jenter tilbake til sitt første konsollspill på over 10 år. Fans kan lage et Bratz-lydspor skapt av Khloe, Sasha, Yasmin og Jade og jobbe sammen for å bli de beste motepåvirkere og lage det beste magasinet i verden. Våren 2023 introduserte spillet Super Styles oppdatering og Girls» Night Out Fashion Pack, som gir enda flere muligheter til å leke og kle seg ut med vidunderjenter.

Lansert i 2001 av MGA Entertainment, er Bratz anerkjent som et av de beste moteleketøysmerkene. Den originale dukkekolleksjonen introduserte først Chloe, Sasha, Yasmin og Jade – en gruppe veldig fasjonable og mangfoldige venner som elsker å sette trender og uttrykke seg. Kort tid etter introduksjonen slo Brats alle salgsrekorder for leketøy, og gjennom 2000-tallet spilte Brats-pakken hovedrollen i sitt eget TV-program, filmer og spill, og etablerte seg som verdens største moteleke. I dag er moteglade kvinner større og bedre enn noen gang!