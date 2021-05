Bravo Realty-serien er satt til å reise i flere spinoffs – frist

EKSKLUSIV: Ned dekk, Den vinnende Bravo reality-serien skal til havs med flere spinoffs på gang når franchisen fortsetter å forbedre seg.

Fristen forstår at NBC Universal er i de tidlige stadiene med å lage to spinoffs – et show rundt Australia og et sett rundt Norge.

Den australske innstillingssesongen produseres av Panijay-eide produsent 51 Minds Entertainment, som står bak det originale showet og dets to spin-offs, Under dekk: seilbåt Og Under dekk: Middelhavet.

Den originale serien beskriver livene til teammedlemmer som jobber og bor i en supermaskin i løpet av chartersesongen.

Interessant nok ble den norske settet laget av Warner Bros.-eide Shed Media. Siden kabelnett ofte eier rettighetene til showene, er det ikke uvanlig at forskjellige produksjonsbedrifter oppretter forskjellige spin-offs av nettverkets vinnende rettigheter i USA. Dette er hva som skjedde med Bravo Ekte husmødre Eier og en seriellinje på VH1 Love & Hip Hop.

Rod Issa, som ikke har dokumentert EVP-dokumentaren og livsstilen, fortalte nylig Deadline Ned dekk En “perfekt” reality-serie.

“Folk kommer til deg hver uke, så det vil alltid være nye figurer som kommer inn for gjestene,” sa han. “Du har et lag, det blir kjent med hverandre, og forhold utvikler seg i løpet av sesongen. Du har disse falldøde, vakre bakgrunner – du vil være der, du vil være på båten, du vil bli forsynt av disse store menn som kjører båten. “

I fremtiden, Ned dekk Show kan sendes på andre NBCU-nettsteder, for eksempel Bravo eller Peacock. “Jeg er avhengig av det Ned dekk“, Sa han.” De er ikke så langt jeg kan se. Jeg vil gå til alle disse stedene. ”

Ned dekk Lansert i 2013 og luftet sin åttende sesong. Under dekk: Middelhavet Fem sesonger og Under dekk: seilbåt, Som følger mannskapet på 177-seilbåten, som nylig gjorde sin andre sesong i Kroatia under epidemier.

51 Minds-leder Christian Sarabia sa nylig til Deadline at denne retten er et “monster”.

“Det er et ultimat reality-show,” sa han. “Produsentene vil alltid skape bobler og sette mennesker i situasjoner. Hvis du skal gå midt i en kamp, ​​er det ingen bedre boble enn et skip du kan komme deg ut av, og du er den fremre delen av Bue. Oppe, nede Eller den sanne versjonen Downton Abe. ”