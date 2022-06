Breddene av Nedre er ukjente: varmen fra elveleiet i Montjeen-sur-Lower har tørket opp.

37 sektorer, eller en tredjedel av landet, er i rødt eller oransje alarm, og 18 millioner mennesker er bekymret: Frankrike opplever en enestående pre-hetebølge, med en av de høyeste temperaturtoppene som forventes på fredager og lørdager. I Montjean-sur-Loire merkes effekten av ekstrem varme allerede: bredden av Loire har tørket opp.

«Dette er den første hetebølgen noensinne registrert i Frankrike» Matthieu Sorel, en klimaekspert ved Météo-France, sier siden 1947. «Flere månedlige eller fullstendige rekorder (…) som skal brytes i flere regioner», sa han og så på en «Klimaendringsmarkør».

I Montjean-sur-Loire, i Maine-et-Loire, er effekten av varme imponerende. Bildene viser at bredden av Nedre er tørre. Sprekende jord har erstattet noen deler av vannet som vanligvis er noen steder. Fordi dette stedet ofte står overfor tørkeproblemer. I tidligere år har byens ordfører gjentatte ganger bedt innbyggerne om å redusere vannforbruket sitt ettersom grunnvannstanden i området fortsetter å synke.

40 graders sol i går

I Herald, Saint-Jean-de-Minervois torsdag steg termometeret til 40 C: den fremste rekorden for storbyen Frankrike, unntatt Korsika, ifølge Météo-France.

Rød bevissthet, høyt nivå «National Heat Wave Project «, Starter kl. 14.00 på fredag ​​i 12 felt som ligger langs sørvest- og atlanterhavskysten: Charente, Charente-Maritime, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée og Vienne.

Météo-France har utvidet oransjebevisstheten til totalt 25 sektorer, fra Aude Centre sør i landet og Morbihan i nordvest.

Météo-France sa at temperaturene vil stige over hele landet på fredag ​​og vil nå 40 அடிக்கடி C oftere eller høyere i det større sørvestlige kvartalet. Og lørdag, «Fullstendige poster kan falle senere « Landes-aksen, Poito-Sarantes, Wendy.

Falleferdig Oxidani Road

Dette er fjerde gang siden organisasjonens implementering av erfaringene fra den historiske hetebølgen i 2003 at den tok livet av mer enn 15 000 mennesker i Frankrike – og tidligere i sesongen – at bevissthet om rødt hetebølge har blitt brukt. Helsedepartementet har aktivert det gratis Canicule Information Service-nummeret (08.00.06.66.66) for å svare på spørsmål og gi råd, og Utdanningsdepartementet har annonsert at skole- og høyskolestudenter fra 12 avdelinger kan holde seg i rødt. Fredag ​​hjemme.

I Dorn kunngjorde provinsen fredag ​​at den ville kansellere starten på den andre fasen av Route de Oxidani, som skulle finne sted i Crawlhead. «Vi bringer løpet tilbake til Aveyron-sektoren», sa AFP Romain Coupin, medlem av Cycling Racing Association, ved Orange Awareness. Dermed vil plattformen reduseres kraftig fra 154,6 km til 36 km.

Torns prefekt kansellerte også den gigantiske skjermsendingen av Casttress i semifinalen i Topp 14 Casttress-Toulouse fredag ​​i Nice.

Avgjørelsen ble sterkt kritisert av Christoph Raymond, leder av Department of Thorn, som uttrykte sin misnøye, og Pascal Bukis, ordfører i Castres.

I Gironde kunngjorde guvernøren at han kom til å utestenge.»Alle offentlige arrangementer holdes utendørs eller i luftkondisjonerte lokaler«Fra klokken 14.00 på fredag ​​vil provinsene i de andre seks avdelingene i New Aquitaine, som er satt på rødt varsel, iverksette samme tiltak.

Ved Bas-Rhin og Haut-Rhin, på grunn av episoden med ozonforurensning forbundet med hetebølge, blir trafikanter bedt om å redusere hastigheten til 20 km/t, spesielt på motorveier.

Basseng og salsa

I Toulouse torsdag nådde termometeret 39 C på ettermiddagen, og folk brukte fortsatt utendørsaktiviteter. I Alfred-Nakache-svømmebassenget, som er eksepsjonelt åpent til 20.30 på grunn av varmen, ser Leïla Kabou sine to sønner på syv og 15 år svømme. «Det var en stor hetebølge i 2003, men det var ikke sånn«, insisterer hun.

På kvelden deltok tusenvis av mennesker på Rio Logo Festival, som varer til søndag, ved bredden av Caron. Til tross for brisen som blåste fra elven, stilte fansen seg opp foran ulike scener for å lytte til spanjolen Rodrigo Cuevas eller Jorge Trexler fra Uruguay og danse salsa med det spanske Harlem-orkesteret.

Men på sykehjem er tilstanden til de eldre spesielt bekymringsfull og samsvarer med vannsøl på fasadene til sykehjem, isbiter i drinker, vifter og langvarige scener i luftkondisjonerte rom.

«Voksne er mer bevisste enn vanlig. Det er vanskelig for dem. Ofte er de alene og fysisk redusert og mister autonomi.»Sarah Jalbert, hjemmesykepleier i Dorn, vitner.

På grunn av varmen har luftkvaliteten i mange deler av Ile-de-France og Occitanie, Paca og Hauts-de-France blitt dårligere.

Brannmenn er på sin side på utkikk etter branner ettersom varmen og vegetasjonen tørker ut.

I tillegg øker klimaanlegg og vifter strømforbruket, og tvinger Frankrike til å importere, ifølge RTE.