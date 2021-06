Bredt selskap | Nyheter | Kåret til finalen og erstatningen for bred arkitektur og interiørdesign alumni verdifulle Fulbright-tilskudd

Broad Institute alumnus d. Craig Sinclair, mars ’16, mottok Fulbright American Student Project Award for studieåret 2021-22 fra US State Department og Fulbright Foreign Scholarship Board. Michael Marshall ’18 MFA Interior Design ’18 er nominert til den prestisjetunge prisen. Mottakerne ble valgt ut av hundrevis av søkere i en åpen, merittbasert konkurranse. Den amerikanske regjeringen sponser det internasjonale utvekslingsprogrammet for utdanning i partnerskap med mer enn 160 land, hvis tilskudd tillater amerikanske borgere å studere, undervise og forske utenlands.



D. Craig Sinclair, mars ’16 (foto av Jesse Hookie), og Michael Marshall, MFA Interior Design ’18

Broad Institute alumnus d. Craig Sinclair, mars ’16, mottok Fulbright American Student Project Award for studieåret 2021-22 fra det amerikanske utenriksdepartementet og Fulbright Foreign Scholarship Board. Michael Marshall ’18 MFA Interior Design ’18 er nominert til den prestisjetunge prisen. Mottakerne ble valgt ut av hundrevis av søkere i en åpen, merittbasert konkurranse. Den amerikanske regjeringen sponser det internasjonale utvekslingsprogrammet for utdanning i partnerskap med mer enn 160 land, hvis tilskudd tillater amerikanske borgere å studere, undervise og forske utenlands.

Sinclair vil reise til Norge for å studere havets arkitektur. Hans fullverdige forskning vil bli presentert av “Art and Ocean” -prosjektet ved Trondheim Academy of Fine Art (Kunstacademie i Trondheim), en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NDNU) i Trondheim. Sinclair, som jobber med kunstnere, arkitekter og eksperimentelle dyphavsforskere, vil vurdere de romlige egenskapene, økosystemet og infrastrukturen til et undervannsområde. Sinclair planlegger å bruke tegning, skriving, workshops og til slutt grundige arkitektoniske opplevelser for å utforske hvordan klimaendringer og grønt kan formidle dyphavsdesign og teknologi i det nye testamente.

Marshal er mottakeren av den alternative prisen for Marokko, et åpent forskningsprosjekt som dekker håndverkerhåndverk, historisk bevaring og interiørdesign. Kalt “Private House / Public House”, fokuserer forskningen på hvordan interiør kan integreres i transformerende samfunn, hvordan tradisjonelle sivboliger blir restaurert og forvandlet fra private hjem til nye applikasjoner, og kultur- og håndverksutveksling.

The Chronicle of Higher Education siterte nylig Brad Fulbright som den beste produsenten av amerikanske forskere og studenter Den jevne veksten av semifinaler og finalister de siste årene. Søknadsprosessen ved Pratt ledes av Center for Professional and Professional Development (CCPD), som støtter studenter og alumner i alt fra nettverk med tidligere prismottakere til rådgivning om prosjekter. Søknadssyklusen er nå åpen 2022-23, med 12. september 2021 som frist for et campusintervju og 12. oktober 2021 som nasjonal frist. Brad-studenter og alumner som er interessert i å søke, kan kontakte Brad Fulbright-rådgiver Deborah Yanakisawa (dyanagis ட்டின் pratt.edu).