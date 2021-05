Brendan Rodgers ‘fantastiske dom over Celtic-knyttet Ange Postco

Celtics ledelsessøk tok en uventet vending for noen dager siden, med samtaler med Eddie Howe som brøt sammen. Den tidligere Bournemouth-sjefen har vært en stor fan av Barclays ‘arbeid i flere måneder, og som et resultat er det et enormt slag for klubben.

Siden da har dagens Yokohama f. Marinos-sjef, Ange Postegoglo, dukket opp som det nye alternativet for å få jobben. De fleste fans kan ikke klandres for ikke å vite mye om karrieren hans.

Postcoglo har klart det australske landslaget, Melbourne Victory, Brisbane Roar og South Melbourne. Inntil nå var hans eneste stilling i Europa hos den greske siden Banaschai. Brendan Rodgers tidligere kommentarer om manageren burde være en årsak til spenning. I 2013, da han var manager i Liverpool, møtte de Melbourne-vinnersiden administrert av Postegoglo.

Som kunngjort Fox Sports, Sa Rodgers:

“Melbourne Victory er en god side, og jeg må si at treneren deres er utmerket. “Jeg har hatt to samtaler med ham for å se laget hans spille, han er akkurat som meg, og han mener at spillet skal spilles på en bestemt måte. “Du kan se at laget er veldig godt trent, så vi vet at dette vil være en tøff kamp for oss.”

Postcoaglo kan passe perfekt for Celtic

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor fans kan bli skuffet over måten How to Celtic Saga endte på. Men det det betyr, er at den nye sesongen nærmer seg raskt, og vi må raskt gå videre fra den.

Ikke postcogloen som mange i Barclays Garden ville ha forventet, men han kunne absolutt passe perfekt for laget.

Han har hatt suksess de fleste steder i løpet av karrieren. Han har vunnet ligatitler med tre forskjellige klubber og vant også AFC Asian Cup med det australske landslaget.

Postegoglo var kjent for den angripende fotballstilen han spilte på sine sider. For bevis kan du henvise til Yokohama f. Må se Marinos-siden. I løpet av de siste 3 sesongene under ham har de endt opp med å være høyest scorende to ganger i ligaen og høyest scorer ved en anledning. Denne sesongen har de det nest beste angrepet i J1 League fordi de er på tredjeplass.

Selvfølgelig er faren for denne typen møte at Postegoglo aldri har klart en stor europeisk klubb, og vi vet ikke hvor godt han vil gjøre den justeringen. Det er en reell bekymring for noen. Men en ting er sikkert, han kan gjøre denne keltiske siden til en målscoremaskin med riktig støtte i overføringsmarkedet.