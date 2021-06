Brendan Rodgers ‘Kristoffer Ajer overfører spådommer og utmerkelser som vil glede Newcastle-fansen

Tidligere Celtic-manager Brendan Rodgers følte alltid at Kristoffer Ajer ville tiltrekke seg oppmerksomheten til andre klubber, selv etter hans første opptredener for klubben.

Det var Rodgers, nå i Leicester, som førte Ajer til Celtic Park i 2016, og etter et første lån fra Kilmarnock gjorde den norske forsvarsspilleren ganske inntrykk.

Newcastle United og Bayer Leverkusen hadde vært knyttet til et trekk for den allsidige forsvarsspilleren i sommer, og med bare ett år igjen på kontrakten, kan Celtic bestemme seg for å tjene inn på 23-åringen.

Ajer har fått mange anerkjennelser for sine forestillinger nord for grensen, særlig fra Rodgers, som i 2018 berømmet hans fremgang med Hoops.

“Kris har gjort store fremskritt. Han er bare 20 år gammel, men han er veldig dominerende, “sa Rodgers den gangen.

“Nå tror du at når alt kommer ned til midten av feltet, kommer han til å legge hodet i det.

“Han er en naturlig leder da han var ung, og han forbedrer seg hele tiden.

“Det ble kastet mot Rosenborg i fjor i Champions League, men nå er det et hat-trick for Celtic og en gjenganger for landet deres.

“Han har hatt mange erfaringer og utvikler seg veldig bra.

“Kris kom fra Norge, hvor han spilte nummer 10 og scoret mål. Nå utvikler han seg som et midtsenter.

“Han må kunne forsvare seg først og fremst. Men hvis du også kan utvikle spillet, kan du være kritisk for laget og hvordan vi spiller.

“Kris er veldig komfortabel i det.

“Han har tjent respekt for lagkameratene, ikke bare i spill, men på den måten han trener.”

Rodgers følte at hans form var bestemt til å tiltrekke seg oppmerksomheten ved overføringen før eller senere, med den norske internasjonale komfortable i midtforsvaret eller som en forsvarer på den angripende høyre siden.

Og han har skissert nøyaktig hva Newcastle ville fått hvis de gjorde interessen for Ajer til en overgang i sommer.

“Han er veldig sterk og lærer raskt. Han er en strålende gutt som tar informasjon veldig raskt, “sa han til Daglig logg inn 2018.

“Hver dag på trening vil han vinne. Han vil bli bedre og bedre. “

“Hans voldsomme løp fra forsvar er en del av hvordan vi bygger spillet bakfra. Det hjelper når du har noen av den kvaliteten. Men det kommer an på hvor rommet er.

“Hvis du spiller mot en spiss, er plassen på utsiden med de to sentrene utenfor.

“Når han angriper og griper inn, bryter han linjer veldig bra. Du får slike spillere. De er på kanten av boksen, men problemet er at de må tilbake.

“Jeg husker Gerry Taggart gjorde det for Leicester. Han pleide å ta steget og bare få alle ut av veien.

“Kris er veldig elegant, og komforten han føler med ballen er veldig viktig. Jeg trenger det med alle spillerne.

“Vi trenger at han skal passere og spille slik vi vil. Men det er veldig viktig at også de kan forsvare seg.

“Vil andre klubber se det? Jeg er ikke i tvil fordi han er en ung midtstopper som vet hvordan han skal spille.

“Men først og fremst må du kunne forsvare.

“Kris tar ikke mye risiko, noe som er et viktig poeng for spillet hans.”