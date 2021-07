Brev til redaktøren – 23. juli 2021

Problemet: Amazon-grunnlegger Jeff Bezos ‘suborbital reise til kanten av rommet i en gjenbrukbar rakett.

Så rep. Alexandria Ocasio-Cortez, senator Bernie Sanders og andre likesinnede lovgivere er opprørt over Jeff Bezos for å ta sin romtur (“Bezos-Hate til venstre”, Editorial, 22. juli).

Jeg applauderer Bezos banebrytende ånd. Han har oppnådd mer i løpet av sin levetid enn de nevnte “lovgiverne” kunne håpe å oppnå.

Jeg vil minne disse politiske stuntene om at du betalte for turen med dine egne penger. Han tjente pengene ved å starte sitt eget selskap, ta risiko og jobbe hardt – ukjent territorium for Bernie & Co.

Jeg vil også minne folket i DC om at de lager skattereglene. Hvis de føler at Bezos ikke betaler sin rettferdige andel, bør de endre skattekoden.

Bob McTernan

Vancouver, Washington.

Kanskje, i stedet for å bruke utallige timer på å dekke milliardærer (som strekker seg langt for å unngå å betale føderale skatter) som blir sendt ut i verdensrommet, bør media fokusere på menneskene som faktisk hjelper andre.

I stedet for å bruke millioner på å gå ut i rommet, bør disse milliardærene investere i veldedige organisasjoner.

Edward Drossman

Manhattan

Nå som Bezos og Richard Branson har avsluttet sine dyre reklamestunter, kan noen fortelle dem at de ikke gikk ut i verdensrommet? De bare gikk høyt.

For at de skulle ha gått ut i verdensrommet, ville de ha vært nødt til å gjennomgå den ekstremt farlige reentry-fasen der flyene deres måtte ha vært i den perfekte vinkelen for å unngå å bli brent. De gikk ikke ut i verdensrommet.

Robert Henry

Palm City, Florida

Det er fantastisk å tenke på romfart, men først, rydd opp i denne planeten vår og fjern all verdens søppel som flyr og faller til jorden.

Virgilio Carballo

Bronx

Det er ironisk at Bezos venner i Det demokratiske partiet kommer etter ham.

Han er et annet godt eksempel på at publikum gjør det jeg sier, og jeg er glad for å se folk som Sanders og senator Elizabeth Warren angripe ham for ikke å betale sin rettferdige andel av det svarte hullet som er offentlig utgifter.

I likhet med resten av limo-liberalene, vet han ikke hva som traff ham når dyret han hjalp til med å skape, vendte seg mot ham.

John Rowland

Poughkeepsie

Problemet: Det norske kvinnelige håndballagets valg om å bruke shorts i stedet for bikinibunn.

Bravo til det norske kvinnehåndballaget for kvinner for å velge å bruke shorts i stedet for å være flau for å ha på seg “regulering” bikinibunn (“Shorts & Sweet”, 21. juli).

Bravo til Norges håndballforbund for å støtte disse flotte utøverne og betale boten for spillerne sine.

Våkn opp, European Handball Federation, og endre reglene dine. Vis kvinner litt respekt og la dem kle seg beskjedent og anstendig i stedet for å seksuelt trakassere og nedverdigende dem, og prøv å tvinge dem til å ha åpenbart upassende antrekk.

Karl Olsen

Watervliet

I annalene til antikke sexistiske sportsregler, skiller det europeiske håndballforbundet seg utvilsomt ut.

Den instinktive og diskriminerende handlingen til EHF mot det norske kvinnelige håndballaget for å ha på seg shorts i stedet for bikinibunn er ufølsom og meningsløs.

Ironisk nok gjelder ikke de samme standardene for hannkategorien.

Gratulerer til det norske kvinnelige håndballaget for å motsette seg disse tendensiøse reglene.

Atul M. Karnik

Woodside

