Brexit: Forakt for EU! Storbritannia signerer en historisk “maktdeling” -avtale med Norge | Politikk | Nyheter

Forretnings-, energi- og industridepartementet sa at avtalen kommer før starten på kommersielle testoperasjoner i oktober for North Sea Link, den første elektriske samtrafikkledningen mellom de to landene. Britiske ministre sa at Nordsjøforbindelsen ville bidra til å redusere engrosprisene på strøm, og siterte et estimat fra regulator Ofgem som sa at besparelser på kundenes årlige energiregninger kan nå 3,5 milliarder pund i løpet av de neste 25 årene.

Oppstart av 1.400 MW-kabelen kommer da strømprisene i begge land er på flerårige høyder, om enn til veldig høye priser i Storbritannia, noe som tyder på at de i utgangspunktet vil eksportere strøm fra Norge til Storbritannia. Storbritannia vil også dra nytte av Norges enorme vannkraftressurser for å balansere periodisk vindkraft. I mellomtiden kan Norge importere billig overskudd av fornybar energi for å skaffe vann i vannkraftmagasiner. Lars Andreas Lundy, statsminister i det norske olje- og energidepartementet sa: “Jeg er glad for å signere en energihandelsavtale med Storbritannia i dag.

"Denne avtalen legger til rette for en forutsigbar ramme for energihandel og forbedrer samarbeidet mellom våre to land." Avtalen ble fremforhandlet av Storbritannias departement for olje og energi og Storbritannias avdeling for næringsliv, energi og industriell strategi parallelt med forhandlinger om en frihandelsavtale mellom landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Storbritannia.

8.00 oppdatering: Ministrene sier at Aukus -avtalen ikke handler om Frankrike En utenriksminister insisterte på at avtalen, der Storbritannia og USA skulle samarbeide om å utvikle en ny flåte med atomdrevne ubåter for den australske marinen, var "ikke i slekt med Frankrike" etter kanselleringen av en kontrakt mellom Frankrike og Australia. James Cleverly fortalte Sky News at avtalen – kjent som Aukus – i stedet handlet om "vårt veldig sterke forhold til USA og Australia, det handler om å fremme et utrolig sterkt og viktig forsvarsforhold, og det handler også om å sørge for at vi har høyteknologisk produksjon jobber. "Her i Storbritannia er det det dette handler om." Han sa: "Selvfølgelig, med ethvert internasjonalt forhold, er det oppturer og nedturer, og jeg er ikke i tvil om at vi til slutt vil løse eventuelle friksjoner som eksisterer med Frankrike. Men dette handler egentlig om å sørge for at A, vi er beskyttet, og B, at vi er i en nær allianse. Med to av våre sterkeste og lengste løpende forsvars- og sikkerhetspartnere i verden. "