Brexit Live: Franske fiskere opprettet ny kanal for opprør mot fiskekvote Politikk | Nyheter

Innen to uker etter fristen sa franske fiskere at det var sendt inn 169 Jersey -lisenssøknader, men bare 70 lisenser var utstedt.

Men Jersey -regjeringen sier at et stort antall fiskere ikke ga tilstrekkelige ressurser og fikk begrenset tilgang under midlertidige lisenser.

07:30 Oppdatering: Sir Elton John krever et møte med statsministeren om turregler etter Brexit

Sir Elton John sa at han hadde bedt om en avtale med Boris Johnson og var “i krig” om visumspørsmål for musikere som turnerer i EU.

De nye reglene, som trådte i kraft tidligere i år, garanterer ikke visumfrie reiser for musikere i leiren og har utløst frykt for at turister vil bli belastet høyere avgifter i de mange landene de besøker.

I august sa Department of Digital, Culture, Media and Sports (DCMS) at det var i samtaler med 19 EU -land for å gjøre korte turer uten visum for britiske musikere og artister, men Sir Elton fordømte det som en “anmeldelse av hva vi vet allerede”.