Brexit: Manglende beskyttelse av fiskeriet i Storbritannia og Norge er en “katastrofe” for industrien Brexit

Storbritannias regjering unnlater å forsegle fiskeriavtalen med Norge – en “historisk” Brexit-avtale Fiskerilederne sier at fjor var en katastrofe med alvorlige konsekvenser for landet.

“Dette er virkelig et tap av reelle fiskemuligheter,” sa Barry Dees, administrerende direktør i National Federation of Fishermen’s Associations.

Nord-Atlanteren er viktig for Storbritannias fiskeinteresser fordi det leverer en stor mengde strøk og høy til landets fiske- og flisbutikker.

Andrew Crook, president for National Federation of Fisheries, advarte om at prisen på fish and chips kunne stige.

Peter Bruce unngikk den Peterhead-registrerte hvitfisktråleren Voksende rose, Fortalte Press og Journal at unnlatelsen av å oppnå enighet om delt fiskeri mellom Storbritannia og Norge i 2021 var en “katastrofe” og ville forårsake “store problemer”.

De Institutt for miljø, mat og bygdesaker (Defra) understreket at det alltid var klart at avtaler ville bli akseptert “bare hvis de var konsekvente og i den britiske fiskeindustriens interesse”.

Jane Chandel, administrerende direktør i UK Fisheries Department, sa: “George Eustis [the environment secretary] Teamet vårt og Humpside-regionen skylder takknemlighet for å forklare hvorfor Defra ikke har klart å opprettholde fiskerettigheter i norske farvann i flere tiår, uavhengig av ‘Brexit-bonusen’ ​​som har blitt en katastrofe. “

Han frykter at hundrevis av jobber på Humpside vil være i fare, og hans eget selskap forventer 40% av virksomheten tidligere år.

I oktober i fjor signerte Storbritannia en avtale med Norge, som hyllet den første avtalen etter brexit som en uavhengig suveren stat, men samtalene om passende tildelinger falt på fredag.

Regjeringen sa i en uttalelse at de to sidene var enige om at det var på tide å avslutte samtalene.

“Brexit har utvilsomt skapt en rekke utfordringer for norsk fiskerinæring. Det er bevist at det er veldig vanskelig å oppnå en avtale med Storbritannia om tilgang. [fishing] Områder og utveksling av bevilgninger for 2021, sa Norges fiskeriminister Ode Emil Ingbriksen.

“Våre synspunkter var langt fra å komme til enighet om muligheten for gjensidig tilgang til tildeling av fiskeri i de respektive regionale farvannene i aksjene vi deler.”

Den britiske regjeringen sa at de hadde tilbudt en “rettferdig avtale”, men begge sider var “for langt” til å godta en avtale i år.

Dette betyr at norske fiskere ikke kan fiske i britisk farvann, og omvendt.

I mars nådde EU, Storbritannia og Norge en treveisavtale, den første siden Brexit, for de samlede fangstene som er tillatt i Nordsjøen.

Men alle tre partene måtte oppnå bilaterale avtaler om utveksling av kvoter og tilgang til hverandres fiskeplasser.