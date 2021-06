Brexit News: Britiske fiskere opprørt over lockout i norske farvann Politikk | Nyheter

Fiskere har sprengt Storbritannia for ikke å fange fisk i år, ettersom Norge har stemplet situasjonen som “helt uakseptabel” i år. Selv om Storbritannia var i stand til å forhandle om en frihandelsavtale med det europeiske landet tidligere denne måneden, var de glemte fiskerne sinte for at Norge skulle få tilgang til britiske markeder, mens de var låst utenfor skandinaviske farvann.