Brexit News: Endringer i EU-regel kan gi fiskere et kort for å blanche for å plyndre havene Politikk | Nyheter

Fiskeriminister Victoria Brentis sa at de foreslåtte endringene i EUs fiskeriregler vil føre til viktigere bestander som makrell og tunfisk. Han sa at økningen i godkjente feil i rapportering om fangst “kan øke risikoen og størrelsen på undervurdering og overfiske uten uautorisert risiko”. Spørsmålet ble reist av innflytelsesrike parlamentsmedlemmer på Commons European Review Panel.

I henhold til EU-reglene er toleransemarginene for makrell og tunfisk for tiden 10 prosent. Men Brussel ‘siste plan kan øke den til henholdsvis 20 prosent og 25 prosent. Fru Brendis sa: “Dette øker risikoen og omfanget av undervurdering og overfiske uten at det er fare for at operatøren må utstede tillatelse, selv om fiskeriteknologien muliggjør en mer nøyaktig vurdering av størrelser på fartøy og utstyr og fangstmiks. “Toleransemarginen på 20 prosent vil føre til en 40 prosent undervurdering av fangst av små pelagiske arter, og 25 prosent toleransemargin vil føre til en 50 prosent undervurdering av fangst av tunfiskarter.”

Endringer i EU-reglene vil ha en betydelig innvirkning på britiske fiskere som opererer i EU-farvann. Den nylig foreslåtte digitale databasen over fangstsertifikater for viktig og eksport av fisk forventes også å forby handel mellom Storbritannia og Nord-Irland under avgrensningen etter brexit. Fru Brendis bekreftet at endringene under avsnitt 13 i Brexit Agreement-protokollen vil gjelde Nord-Irland for å unngå en vanskelig grense.

Han sa at departementet for miljø, mat og landdistrikter for øyeblikket gjorde endringer i EUs fiskeriregler. Regjeringen er også forberedt på å foreta en ytterligere vurdering av fiskeribegrensninger, noe EUs studiepanel sier er viktig fordi Storbritannia har beholdt reglene i mange leirer siden Brexit. Rapporten sier: “Resultatet av disse forhandlingene vil påvirke levetiden til britiske fartøyer og bestander som fisker i EU-farvann. READ Ring for den første kvartalsvise webcast av Skatech ASA 2021 Må lese: Frost avviser EUs Brexit-kompromisstilbud – ‘problem uløst’

Dette vil indikere en annen forskjell i reglene mellom regionen og Storbritannia, ettersom regjeringen ikke er forberedt på å følge EUs lettelse av standarder. Landbruksminister Lord Benjamin sa: “Etter at vi gikk ut av EU, har Defra gjennomgått deler av dyrehelseloven. “Mange aspekter må evalueres: fremtiden for fôrkontrollene våre og hvordan de arbeider med dyrehelsekontroll er et slikt område som krever nøye vurdering, evaluering av vitenskapelig bevis og konsultasjon.”