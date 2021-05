Brexit-nyheter: Britiske fiskere går ut i kulden – Norge makrell | Politikk | Nyheter

Trevor Dodson sa at den beklagelige situasjonen var veldig annerledes med de høyt profilerte løftene til statsminister Boris Johnson før Storbritannia trakk seg fra EU i fjor. Dodson er talsmann for UK Fisher Limited, hvis skip Kirkella for øyeblikket ikke kan fiske i farvannet rundt Norge fordi London ikke er i stand til å inngå en bilateral avtale med Olso.

For å gni salt i såret, heter det i en rapport publisert på Biskeriplatted-nettstedet at norske fiskere er villige til å betale mer enn 100 millioner dollar i mangel av en slik kontrakt. Sa Dodson Express.co.uk: “Det gir oss en veldig hard lesning og bærer alt vi sa. “Vi holder Kirkella på et tørt skip for rutinemessig vedlikehold for å prøve å utnytte fisketiden vår best av vårt britiske mannskap, men andre – inkludert nordmenn – kan.”

Forhandlingene med Norge, som hadde som mål å omgjøre en avtale, kollapset i april, og en avtale vil neppe bli undertegnet før 2022, da britiske fiskere stoler på “fjernt vann” – vann utenfor Storbritannia – for å stole på hell. Med mer enn et år igjen før den britiske regjeringen – og miljøsekretær George Eustis – forlater et møte, er situasjonen fullstendig unngåelig, understreket Dodson. Han la til: «Alt vi har hørt så langt kan fortsette å fiske som vi har gjort i flere tiår, men denne gangen har det innvirkning på en regjering som ikke hører på noe vi gjør eller sier. Nå: Prins Williams smertefulle forespørsel avvist av BBC

Han forklarte: “Det virker for meg som om Norge driver med et gamble, hvis effekt avhenger av migrasjonsmønsteret til Conanquetti. READ Derfor er det så varmt “Hvis makrellen beveger seg sterkt inn i Norskehavet, med jo flere bevilgninger Norge har gitt til dem, kan de være vinnere. “Hvis fisken tar en annen vandringsvei, kan ikke Norge være i stand til å fange sin søken i sitt eget farvann eller bare fange dårlig kvalitet.” Han la til: “Storbritannia taper tilgangen til Nordøst-arktisk kodekvote i Nord-Norge.

“Som en del av denne avtalen var det en forventning om at det kunne være tildelingstransaksjoner av fellesforvaltede aksjer i Nordsjøen fra Norge til Storbritannia.” Tale om situasjonen for det britiske fiskeriet forrige måned, Hull Labor MP. Carl Turner sa: ”Jeg er helt avskyelig – de brutte løftene fra denne Tory-regjeringen selger fiskere og kvinner over skroget og over hele Storbritannia på det verste tidspunktet. “Bransjen har advart i årevis om at det skal forhandles om separate kontrakter, men her er vi i 2021 med Kirkella ved Hull King George verft i East Hull. “Dette er en utrolig trist dag for byen min, som er blitt forsømt og igjen forsømt av regjeringen.

“Brexit skal være fiskerinæringens frelse, men Hull har hundrevis av jobber og millioner av investeringer om og om igjen.” En talsmann for Dehradun sa etter kollapsen av samtalene med Norge i forrige måned: ”Vi vet alltid at vi vil streike bare hvis avtalene er i balanse og i den britiske fiskeindustriens interesse. “Vi presenterte en rimelig mulighet for utveksling av britiske farvann og fiskerikvoter, men vi har bestemt at våre posisjoner langt fra kommer til enighet i år. “Norge er en nøkkelpartner, og vi vil fortsette å jobbe med dem gjennom hele året.” READ Sienna Resources Involved in Blake Gold Project Drilling in Norway Arctic Drilling