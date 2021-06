Brexit-nyheter: Norges handelsavtale på £ 15 milliarder kan avtales i løpet av dager | Politikk | Nyheter

Norges handelsminister Isleen Nybo sa at forhandlingene var i siste slutt med “omfattende arbeid” som ble gjort for å sikre at prosessen ble fullført. Venstres politiker sa også at hun var klar til å reise til London og møte sin kollega Liz Truss for å fullføre avtalen på papiret da hun antydet at en kunngjøring var forventet denne uken.

Men det var fortsatt noe spenning i samtalene etter at Oslo hevdet at Storbritannia hadde inngått forhandlinger med “veldig aggressive” krav om å øke tilgangen til britisk landbruksvareeksport til Norge. Norge kjempet også for bedre forhold for eksport av norsk sjømat til Storbritannia, men ønsket ikke å utsette norske bønder for økt press på handel. På britisk side forstår Express.co.uk at Liz Truss ønsker å sikre seg en “omfattende” avtale som vil øke den britiske økonomien. Oslo aksepterte noen britiske krav om importkvoter for storfekjøtt og ost samt sau og lam, men noen politiske forskjeller mellom partiene i tre-gruppers allianse gjenstår å bli løst.

Avtalen var tøff for kristdemokraterne, som hevder at det var vanskelig å gi fra seg innflytelse “på landbrukssiden” av avtalen. Nybo sa at det kunne vært avtalt om en avtale hvis Kristelig demokrater ikke hadde sittet “på bakbena”. For hver dag som går “uten en avtale”, vil arbeidsplasser og arbeidsplasser gå tapt, sa Ole Eric Almlid, administrerende direktør i Norges Næringslivsforbund. “Vi kan ikke leve med det,” sa han. LES MER: Biden føler et “spesielt forhold” til Queen som møte som skal kunngjøres

Olje og gass utgjør omtrent 80 prosent av eksporten. READ Sterk bedriftsoverskudd legger opp til en høyere aksjekurs En midlertidig forlengelsesavtale ble undertegnet i desember, og sørget for at 95 prosent av varehandelen med Norge ville forbli tollfri, men den totale avtalen ville være et positivt skritt for norske forbrukere. Uten avtalen ville toll på import fra Storbritannia fra Island og Norge ha økt med rundt £ 65m under WTOs handelsordninger.