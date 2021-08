Brexit Siste: Hva skjedde med prosjektfrykt? To av de tre skotske virksomhetene er ansatt Politics | Nyheter

Forskning utgitt av Institute for Chartered Personal and Development (CIPD) anslår at 67 prosent av skotske arbeidsgivere planlegger å rekruttere i tre måneder til september – en økning fra 45 prosent for seks måneder siden og 41 prosent i fjor. Arbeidsmarkedsoversikten dekker mer enn 2000 britiske arbeidsgivere i alle sektorer av økonomien. Bare: EUs bevegelsesfrihet “ødelagt” på 15 år med 312 brudd

CIPT, som spesialiserer seg på menneskelige ressurser og arbeidstrening, sa at antallet skotske arbeidsgivere som planlegger å si opp var “ni prosent, mot 32 prosent om sommeren”. Den sier at utfallet av Furlow -planen “bør være en relativt jevn overgang med minimale tap av jobber.” Over hele Storbritannia ønsket en fjerdedel (26 prosent) av arbeidsgiverne innen gjestfrihet, kunst og underholdning å bli ansatt i fjor sommer. Tallet for denne sommeren er 72 prosent. Innen transport og lager økte antallet arbeidsgivere som søkte jobb i samme periode fra 33 prosent til 65 prosent. Likevel har begge sektorene blitt påvirket av endringer i immigrasjonsreglene siden Govt-19 og Brexit, og har blitt rammet av en mangel på mangel på arbeidskraft, sa CIBD. Nesten halvparten (44 prosent) av de ansatte som synes det er vanskelig å fylle ledige stillinger, sier at de planlegger å øke kapasiteten til eksisterende personale, mens en fjerdedel (26 prosent) vil ansette flere utdannede og 23 prosent vil øke lønningene. Ikke gå glipp

Brexit Live: EU står overfor arktisk krig med Norge om fiskerettigheter [LIVE]

Angela Merkel var imponert over Storbritannias statsminister for «slem skoleelev» under Brexit -samtalene [INSIGHT]

‘Looney Remembers’ eksploderte og skyldte Brexit på tomme hyller [ANALYSIS]



READ Det var en tid da malaysiske søstre bodde i Norge CIPT Skottlands president Lee Ann Banglia sa: “Arbeidsgivere er veldig optimistiske, noe som indikerer at sterke rekrutteringshensikter og oppsigelsesforventninger ser ut til å være mye lavere enn det som opprinnelig var forutsagt under epidemien. Etter at Furlow -programmet er fullført, kan arbeidsgivere ikke lenger bøye sine ansatte for å dekke etterspørselen ved raskt å ekspandere og inngå arbeidstakerstillinger til lave kostnader. “Ansettelse og oppbevaring bør ta en nedtur fordi arbeidsgivere ønsker å lukke eventuelle hull i sine ansatte. “I mangel av arbeidstilbud i noen sektorer, må arbeidsgivere tenke lenge om hvordan de kan dekke kompetansebehovet. “Bedrifter må se nøye på rekrutterings- og oppbevaringsstrategier og vurdere hvor de skal vokse, for eksempel ved å øke opplæring og motstandskraftinvesteringer. “Arbeidsgivere har også en viktig rolle å spille for å forbedre arbeidslivet, og rimelige arbeidsprinsipper må tas i betraktning når man utvikler strategier for oppbevaring og rekruttering.” [THIS IS A LIVE BLOG: SCROLL DOWN FOR REGULAR UPDATES]

7.59am oppdatering: gjennomsnittlige boligpriser i Storbritannia faller for første gang i 2021, men Wrightmove spår høstens “sprett” Wrightmore sa at gjennomsnittsprisen på eiendommer som kom på markedet falt 0,076 (-0,3 prosent) denne måneden – det første fallet som ble registrert i 2021. Imidlertid spår Storbritannias største eiendomsside en høst “sprett” ettersom prisene faller “utenlands”. Med frimerkebesparelser i ryggen har prisene falt i Wrightmove-sektoren med fire soverom og pluss. Prisene falt 4.699 (-0,8 prosent) denne måneden, og kjøpere klarte ikke å spare store stempelavgifter etter å ha senket grensen i slutten av juni. Imidlertid registrerte Wrightmov en rekordøkning i prisen på eiendommer som kom på markedet i massemarkedssegmentene som inkluderer førstegangskjøpereiendom. READ Robbie Williams barberer av seg det brune håret med kona Ida Field 7.48am oppdatering: Emmanuel Macron skal ‘trekke ned hele Brexit -saken’ for å opprettholde fiendtlighet mot Storbritannia Emmanuel Macron og EU er stadig mer fiendtlige mot Storbritannia i et forsøk på å “få ned Brexit” i Storbritannia. Professor Anand Menon, direktør for Storbritannia i Europa under forandring, anser Frankrikes president Emmanuel Macron for å føre god politikk med Storbritannia. Under et intervju med Express.co.uk argumenterte han for at fiendtlighet ville fortsette på begge sider av to hovedårsaker. Problemene rundt Nord -Irland er en årsak, og EUs vilje til å se Brexit mislykkes er en annen.