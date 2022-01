Brian Cox (“arving”) lot ingen stein stå uvendt i sin selvbiografi

I sin selvbiografi med tittelen “Pushing the Rabbit in the Hat” klør Brian Cox (“The Heir”) en rekke vakre skuespillere, og ikke minst!

Ifølge skuespilleren, Johnny Depp “For bombet og overdrevet”. Brian Cox fortsetter: Se ‘Edward Cesarhounds’. Når sant skal sies, med slike hender og skumle pastellfarger har du ingenting å gjøre. Og han gjør ingenting. Etter det gjorde han enda færre forsøk.

⁇

Steven Seagal, Brian Cox delte “L’Ombre Blanche”-kolleksjonen i 1996 og tok den for gitt: ” Steven Seagull er like latterlig i det virkelige liv som han er på skjermen. Han viser en utdannet ro, men han er på et mye høyere plan enn de andre. Selv om han var på et annet fly, er det ingen tvil om at det ikke var noe som flyr veldig høyt.

⁇

Regissør Quentin Tarantino Sitert av Brian Cox: ” Jeg ser mer av arbeidet hans. Alt er overfladisk. Historiemekanikk for å være i dybden. Kjolen som objektet skal være. Jeg forlot rommet under Pulp Fiction … Hvis han ringte meg, ville jeg sagt ja.

“, Enig med den 75 år gamle skuespilleren.

I “The 25th Hour” jobbet han sammen med Brian Cox Edward Norton Han takler uten press: ” Han er en god fyr, men han irriterer alle ved å engasjere seg i rollen som manusforfatter, regissør. ⁇

Til slutt handler det om sangeren David Bowie I «Heir» avslørte Logan Roys oversetter seg som «den magre ungen er egentlig ikke en god skuespiller». Han var en stor popstjerne, det er helt sikkert. ⁇