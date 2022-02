Brian Kendrick er allerede i trøbbel med AEW

Tjuefire timer etter å ha kunngjort slutten av kontrakten med WWE, ønsket AEW i kveld å gjøre en stor forskjell ved å tilby publikum en kamp med bryterne John Maxley og Brian Kendrick i dynamitt.

En overraskende kamp som ikke endelig fant sted etter fjerningen av mange kontroversielle kommentarer fra Kendrick på Internett mellom 2011 og 2013, ble hånet av Florida-selskapet fra kvelden før.

I mange videoer, som vi ikke vil kringkaste her, avslører bryteren forvirrende teorier som det sanne Holocaust 11. september, men JFK-massakren eller fangsten av månen. Tony Khan, som bestemte seg for å tweete Kendricks tilstedeværelse på Dynamite denne kvelden, er en konspiratorisk smeltedigel med liten smak.

“Vi er klar over de hatefulle og sårende kommentarene fra Brian Kendrick tidligere. Kommentarene fra Brian har ingen plass på AEW. Ettersom vi samler inn mer informasjon, tror vi det er best for alle å fjerne Brian fra kortet i kveld. Vi vil kunngjøre en alternativ kamp veldig snart.”

Vi er informert om de ekle og sårende kommentarene Brian Kendrick har gitt tidligere. Kommentarene fra Brian har ingen plass i AEW. Etter hvert som vi samler inn mer informasjon, tror vi det er best for alle å få Brian fjernet fra kortet i kveld. Vi vil kunngjøre erstatningskampen snart. – Tony Khan (TonyKhan) 2. februar 2022

Meningsperiode, kontekstuelle og overveldende bevis tilgjengelig vil sannsynligvis ikke spille til fordel for den 42 år gamle bryteren. Det er allerede sikkert at Kendricks liv i A Fortress in AEW og bryting tar slutt i dag. Det får vi vite om noen timer til.

Bildekreditt: WWE