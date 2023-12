Brian Lallude, «The skatteparadis of Wallonia»: Personskatter vil falle ytterligere

Livet er bra i Brienne-Laloud, sier ordfører Vincent Scorno (MR). Med president i CPAS, Pierre Lambret (MR), også budsjettansvarlig, la de denne torsdagen frem budsjettet for 2024, som skal til avstemning under kommunestyret mandag 18. desember.

Den viktigste utlysningen er reduksjonen i personlig inntektsskatt (IPP). Denne prosentandelen er planlagt å stige neste år til 5,5 %. En nedgang på 0,2 % sammenlignet med 2023. I 2022 falt faktisk produsentprisindeksen fra 5,9 % til 5,5. «Brinois betaler mindre, men vi får ingenting. «Det mangler ingenting, vi øker til og med visse poeng, som sykkelbonusen.» se Han gratulerer ordføreren, og introduserer til og med Brienne Laloud som ««Det vallonske miraklet» eller «Kommunen med den laveste næringsskatten i Vallonia». Når det gjelder eiendomsskatten (PRI), har den ikke endret seg og er på ytterligere 1730 øre. Det er litt høyere enn PPI til nabolandet Waterloo (1700), men PPI er høyere (5,7%).

Redusert til omtrent én million euro

Ved å redusere produsentprisindeksen med 0,2 % taper kommunen cirka én million euro i merinntekter. Men Braine-l’Alleud har råd til det takket være ulike elementer, som Pierre Lambret viser oss.

I utgangspunktet sørget kommunen for besparelser, enten det var i offentlig belysning eller ved å montere 476 solcellepaneler på taket av kommuneadministrasjonen. Dette representerer et overskudd på cirka 500 000 euro per år. I tillegg til disse panelene på taket av rådhuset, er det de på stedet for den gamle sandkassen: til syvende og sist bør de bringe inn mellom 450 000 og 500 000 euro i året, anslår CPAS-presidenten.

Momsinnkrevingen fra den autonome kommunale idrettsmyndigheten og stordriftsfordeler kombinert med synergien mellom kommunen og CPAS gjorde det også mulig å putte litt smør i Brainois sin spinat: «A«På denne måten har vi en margin til å redusere kostnadene og overføre dem til innbyggerne.»

Dette budsjettet planlegger også å øke politidistriktets bevilgninger med €70.000, som da vil nå €6 millioner.

18 432 paneler operert på 19 hektar, det er den største bakkemonterte solcelleparken i Vallonia