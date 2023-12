Brian Reimer rasende over Hofkens» kommentarer rettet mot keeper Schmeichel: «De traff fyren»

Diskusjonstemaet etter kampen i Boswell var ikke den spektakulære oppvisningen av spillerne, men videoen publisert av Standard, som viste Karl Högfens fortelle spillerne sine ved pause i kampen i Anderlecht: «Hvis du treffer den i hjørnet, er det definitivt et mål. Denne keeperen vet ikke hvordan han skal dykke ned i posisjonen.

Brian Rymer sa at han var sjokkert. «Når jeg ser på en annen klubb (som Standard ikke siterer) legger ut en negativ setning om Casper på sine sosiale medier, ser jeg at det ikke skjer. Der blir det en personlig sak om mennesket.

«Han kan ikke legge seg mellom de to stolpene sine»: Når Hofkens anklager Schmeichel ved pause i Anderlecht – Standard

Schmeichel ble lamslått av trenerens ord. «Det er det første jeg har hørt om det. Jeg vet ikke hva du snakker om.» Når fakta blir påpekt for ham, smiler Schmeichel. «Som motstandertrener må du si ting som det. Jeg vil også. Dette er en fin måte å skape tillit hos spillerne dine.

Men dette er ikke en grunn for klubben til å publisere denne scenen på sine sosiale nettverk. Schmeichel: «Jeg vet at du må gjøre jobben din som journalister. Jeg følger ikke med på slike historier. Det motstandertreneren sier om meg lar meg ikke sove. Nei, det kommer ikke til å motivere meg heller. Hofkens har rett til denne uttalelsen.

En annen anmeldelse av Schmeichel og Anderlecht kom fra Antwerpens Jelle Bataille: «De oppførte seg alltid som et slag i ansiktet. Og de brukte fem minutter per pass. De burde ikke bli overrasket over at publikummet vårt har kastet ting på dem. Men hei, vi ville ha gjort det samme i deres sted. Dommeren burde ha grepet inn, sa han.

Schmeichel, med det samme smilet: «Må jeg fortsatt fjerne alle flaskene fra rektangelet mitt? Det er normalt at det tar tid, ikke sant? Det er ikke min feil.»

For første gang siden Anderlecht var Schmeichel i stand til å gjøre seg selv viktig. Treneren hans Reimer støttet ham alltid. Rimer: «Hvis jeg husker rett har han ikke tatt feil enda, men det er sant at han kan gjøre det bedre. Han svarte med en flott prestasjon i kveld. Han fortalte meg at det beste svaret er å vinne noe (trofeet).

Og Schmeichels svar på kritikk i media? «Har jeg fått en anmeldelse? Det vet jeg ikke. Jeg har mer interessante ting å gjøre enn å lese media. Ingen skal fortelle meg om jeg er god eller ikke.