Brightons styreleder Manchester United Ben White fremmer overgangen

Manchester United har tilbudt et overgangsøkning i håp om å signere Brightons Ben White i sommer.

MENN avslørte i april At forent Åtti har fulgt Whites fremgang nøye denne sesongen, og 23-åringen har vært knyttet til et flytting til Brighton siden han kom tilbake til Leiden.

Hvit Prestasjonene til Gareth Southgate, inkludert den allsidige midtstopperen i Englands 33-mannstropp for det kommende EM, har gått ubemerket hen, og han har gått fra styrke til styrke i denne kampanjen.

Imidlertid, mens MEN forstår at det vil ta mer enn $ 35 millioner å tilby Brighton å forlate White, har forretningsmann Tony Bloom, president for South Coast Club, diskutert sin sides økonomiske tap forårsaket av epidemien.

“Denne sesongen og forrige sesong var veldig vanskelig økonomisk. Vi tapte 50 millioner dollar på to sesonger på grunn av Kovit. De pengene kom aldri tilbake,” sa Bloom. BBC Radio Sussex.

Så i de kommende sesongene må vi være så forsiktige som mulig, prøve å være så konkurransedyktige som mulig.

“Det er ikke lett, det er ikke lett for oss eller andre klubber, og noen store klubber har tapt mye penger på grunn av inntektene de får fra store stadioner og deres enorme gjestfrihet og sponsing i forhold til oss.

“Så vi må alle klare den situasjonen. Jeg tror vi vil se de neste to-tre overgangssesongene at ting vil være litt annerledes enn de var historisk.”

Gitt deres økonomiske tap i sommer, er det rimelig å spekulere i at Brighton White kan åpne for et rettferdig forsøk.