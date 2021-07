Bristol Office Building tiltrekker seg ny okkupant i Hannover House Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor, det norske selskap for produksjon av trådløse myter, har nylig blitt den siste virksomheten som okkuperte den nyrenoverte kontorutviklingen i Hannover House i Bristol.

Selskapet, som spesialiserer seg på halvlederbrikker som brukes i enheter med trådløs teknologi, vil være lokalisert i femte etasje i bygningen etter å ha gått med på et fem års gap med et tre års gap.

Selskapets besøk til Queen Charlotte Space i sentrum tillot nylig fjerde etasje i Hanover House til Davis Group med profesjonelle profesjonelle tjenester og teknologivirksomhet.

Datamine Software, en global leverandør av programvare for geografi og gruveplanlegging, ble enige om å inngå en femårig leieavtale for det andre nettstedet i august 2020.

Renoveringsarbeid ble utført på Hanover House i fjor for å omfatte en ombygd resepsjon, ny dusj og dynamiske fasiliteter, rotasjonslager og parkeringsplass.

Kontrakten, der den nordiske halvlederen sikret sin nye plassering på et totalt areal på 2750 kvadratmeter, ble overvåket av Colliers, som rådet utleieren til å være den eneste leasingagenten i Hannover House, mens Savils rådførte den nordiske halvlederen.

Mens de tre første etasjene i den seks etasjer store bygningen nå er okkupert, tiltrekker de gjenværende eiendommene, første og tredje etasje i Hannover House, for tiden interessen til mange selskaper, sa James Breece, direktør for National Offices Committee at Colliers.

Hr. Breeze sa: “Vi forventer at etterspørselen vil intensiveres ettersom bedriftene søker å tiltrekke hjemmebaserte ansatte tilbake til arbeid etter hvert som epidemikontrollen er løftet.”

Harry Allen, meddirektør for Savills Office Company Group, la til: “Vi er glade for å ha denne utmerkede arbeidsplassen for vår klient Nordic Semiconductor for å imøtekomme deres utvidelsesplaner i Bristol.

“Hanover House vil gi sine ansatte et utmerket arbeidsmiljø når de kommer tilbake til kontoret i sommermånedene.”

Nordic Semiconductor har hovedkontor i Trondheim, Midt-Norge og sysselsetter rundt 1000 personer. Det har kontorer over hele Europa, Asia, USA og Australia.

