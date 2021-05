Bristow Group kunngjør forlengelse av kontrakten med Aker BP i Norge

Bristow pressemelding 29. april 2021

Bristow Group Inc. Da han forlenget sin treårskontrakt med Aker BP til august 2024 for å støtte flytransportmannskaps tjenester for deres virksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Bristow vil bruke sin flåte av S-92s i Norge til å tilby mannskapsflyvninger fra basen i Sola, Norge. Bilder fra Bristow

Bristow har vært luftfartspartner i Aker BP (tidligere BP Norge) i mer enn 15 år og vil bruke sin flåte av S-92s i Norge til å tilby mannskapsflyvninger fra Bristows base i Sola, Norge. Bristows nåværende kontrakt med Aker BP utløper 31. august 2021. Kontraktsforlengelsen inkluderer en opsjon på å forlenge et år til.

“Aker BP har vært en god partner i denne prosessen og har tatt en langsiktig forretningstilnærming for å skaffe disse viktige sikkerhetstjenestene.” Heidi Wolf Haymark, administrerende direktør / rektor med ansvar for Brestow i Stavanger, Norge, sa: “Vi er forpliktet til å tilby den sikreste og mest effektive tjenesten til Aker BP for å støtte Aker BPs aktiviteter. “Vi er spesielt stolte av deres tillit til oss og at denne kontraktsforlengelsen vil oppnå langsiktig stabilitet og opprettholde effektiviteten i tjenesten.”

Aker BP er et oljeselskap som utforsker og utvikler felt og produserer olje og gass på norsk sokkel. De er operatører av Alvheim-, Ivar Aasen-, Skarv-, Ula- og Valhall-feltsentrene, og en partner i Johan Sverdrup-feltet.

