Britain’s Got Talent: Malakai Bio, ung operasanger, berører hjertene til dommerne med sin gjengivelse av «Caruso».

Den unge låtskriveren imponerte dommerne i den 16. sesongen av TV-showet Britain’s Got Talent, og ble tildelt den prisbelønte «Golden Buzzer» av den mektige og fryktinngytende Simon Cowell for sin opptreden, «endelig opp». Hvis han ikke vant turneringen, ville han fortsatt ha imponert dommerne og publikum med sine høye toner, noen ganger for mye.

For noen måneder siden ble en ung, 13 år gammel britisk operasanger, Malakai Baioh, kjæresten til den 16. sesongen av Britain’s Got Talent, og imponerte juryen og publikum med sin krystallklare stemme. Den unge studenten ved den berømte Cardinal Vaughan Memorial School, som i et intervju erklærte at hans største drøm er å bli sanger, har allerede en stor sceneopplevelse: i Händels Alcina gjorde han et sterkt inntrykk i rollen som Oberto. Han opptrådte i Royal Opera House i London i november 2022 og fremførte nylig «Alleluia» fra Mozarts Joyful Exalted på den legendariske scenen i Royal Albert Hall.

Den 16. april, Malakai vant virkelig britenes hjerter da han var på audition for Britain’s Got Talent. Hei Jesus, fra en forespørsel fra Andrew Lloyd Webber. Guttens «engleaktige» og krystallinske stemme imponerte også juryen, spesielt showets hensynsløse og ikoniske dommer Simon Cowell, som ga ham en plass direkte i semifinalen. Under sin andre opptreden fremførte den unge sangeren Puccinis berømte arie, Å mio papino caroEn arie fra en opera som vanligvis synges av en sopran Gianni Schicchi. Malakai var nok en gang i stand til å demonstrere potensialet til sin fortsatt uforanderlige stemme. En forestilling som nok en gang ga ham stående applaus fra publikum og jury, selv om noen noter ikke var riktig plassert og det var en del pusteproblemer.

Denne søndagen 4. juni fant finalen i denne 16. utgaven av det britiske showet sted. For anledningen har Malakai bestemt seg for å takle en ikonisk sang Caruso, skrevet av den italienske komponisten Lucio Dalla og dedikert til tenoren Enrico Caruso. En sang gjort berømt av tolkninger av Luciano Pavarotti og Andrea Bocelli. Hvis opptredenen hans ble tatt godt imot av publikum og jurymedlemmene, fikk ikke Malak klatre inn blant de tre beste i denne finalen. Det skal sies at Malaccai leverte en veldig (definitivt veldig) høykvalitetsversjon av «Caruso». Falske toner, skjelven stemme og rytmeproblemer la en liten demper på den unge sangerens opptreden, selv om den italienske dommeren Bruno Tonioli klarte å bevege seg.

På slutten av kvelden tjener Malakai denne 13 år gamle sangeren en god fjerdeplass, en god leksjon og en god revansj. Under Alcinas første opptreden ble hun buet av et publikum.