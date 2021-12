Britisk bank deler feilaktig ut mer enn 150 millioner euro på grunn av et “teknisk problem”

Dette var nyttårsgaver hun vennligst ville gjøre: Det britiske datterselskapet til Santander Bank delte ved en feil ut 130 millioner pund (mer enn 150 millioner euro) på juledag som det har til hensikt å komme seg.

Den 25. desember, på grunn av et “teknisk problem”, ble 75.000 betalinger utført av rundt 2.000 profesjonelle kunder av banken duplisert på kontoene til deres mottakere, sa banken torsdag i en uttalelse sendt til AFP, som bekrefter informasjonen mottatt fra The Times . Dupliserte transaksjoner ble trukket direkte fra bankens kasseapparater ogIngen kunder har noen gang betalt fra egen lomme’” bekreftet Santander og satte tonen for handling “Med mange banker over hele Storbritannia for å komme segBeløp involvert.

Spesielt mottakerne av overføringene var ansatte eller leverandører i noen av Santanders klientselskaper – som dermed ble betalt eller betalt to ganger. Overføringer har blitt gjort til kontoer i flere andre britiske banker, noe som gjør det vanskelig å skaffe penger, ifølge The Times. Avisen fortalte at en av disse institusjonene fortalte ham at de er motvillige til å tilbakebetale pengene hvis det betyr overtrekk av kontoinnehaveren.

Santander sa:Raskt identifisert og korrigert“Et planleggingsproblem ved opprinnelsen til feil betalinger, og legger til at de åpnes med mottakerbankene”Gjenopprettingsprosedyre for bankfeilDen britiske filialen til den spanske banken Santander har 14 millioner kunder og genererte et nettoresultat på over 1 milliard pund for de første ni månedene av 2021.