Britisk Grand Prix: Silverstone med en kapasitetsmengde til juli-løpet

UK GB har vært vert for den største publikummet for et britisk sportsarrangement siden utbruddet av koronavirusinfeksjonen

Silverstone får lov til å ha et kapasitetsmøte for neste måneds britiske Grand Prix.

Sporet kan ha rundt 140 000 tilskuere, noe som gjør det til det største publikummet for et sportsarrangement i Storbritannia siden utbruddet av koronavirusinfeksjonen.

Silverstone sa at han ville jobbe tett med folkehelseeksperter om “spesifikke innreisevilkår som vil gjøre det mulig for arrangementet å fungere trygt.”

Løpet finner sted 18. juli.

F1-president Stefano Dominicali kalte utviklingen for “fantastiske nyheter.”

Turen følger etter at flere mennesker får lov til å delta i finalen i EM 2020, Wimbledon og Golf Open.

Kapasiteten på Wembley for semifinalen og finalen i Euro 2020 vil bli hevet til 60.000, med Wimbledon som starter på 50% kapasitet 28. juni og stiger til 15.000 for menn og kvinner, mens 32.000 tilskuere om dagen får lov kl. The Open.

Storbritannias kultursekretær Oliver Dowden sa: “Vi går stadig frem gjennom vårt vellykkede vaksinelansering og det ambisiøse forskningsprogrammet for begivenheter, og hendelser som dette vil bane vei for alle å trygt nyte live sport og kultur igjen.

Silverstone administrerende direktør Stuart Pringle sa: “Dette er noe vi alle har jobbet med i flere måneder, og jeg kan ikke vente med å ønske Silverstone velkommen til sitt fullt kapasitetsmøte i juli.

“Mange av våre fans har rullet ut billettene sine siden 2020, men de er nå godt plassert for å sikre at de er et av høydepunktene på sommeren.”

“For en fantastisk, trygg mulighet for den britiske Grand Prix til å erkjenne for verden hvordan Storbritannia har trukket seg nedover stien etter kampen mot epidemien,” takket han Brinkle-regjeringen.

Endringer i Abu Dhabi Grand Prix

I mellomtiden rundes Abu Dhabis Yas Marina Dette året vil endres mot slutten av Formel 1-sesongen Ekstern lenke I et forsøk på å øke sjansene for forbikjøring.

Sangen ble kritisert for å skape svake løp fordi det var så vanskelig å overhale det spesialbygde sporet, som debuterte på kalenderen i 2009.

Kretsen vil bli rotert i tre områder for å la bilene følge hverandre nærmere.

Kyllingen i Turns Five and Six vil bli fjernet og den første lange rette svingen blir utvidet av Seven Harbin.

Snu 11 til 14 De fire rette vinklene forskyves til et langt bankhjørne.

Radien på svingene 17, 18, 19 og 20 vil åpne for å skape det F1 håper vil være den “raskeste, raskeste delen av banen”.