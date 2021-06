Britisk regulator godkjente en eBay rubrikkannonseavtale på 9,2 milliarder dollar med Adevinta

Den britiske konkurranseregulatoren har godkjent eBays partnerskap med Norges Adventa etter at de to selskapene ble enige om å selge brukte salgssider i Storbritannia Gomtree UK og Shubock, noe som letter veien for 9,2 milliarder dollar rubrikkannonser.

Avtalen mellom Silicon Valley-baserte eBay og Norges Adevinta vil skape verdens største online annonsegruppe. Konkurransetilsynet sa onsdag at det hadde akseptert løsningene partene hadde sendt inn i mars for å unngå en dyp fusjon.

Ebay gikk med på å slå seg sammen med Adevinta i juli i fjor etter at aktivister presset eBay til å redusere virksomheten. EBay-rubrikkvirksomheten omfattet Canadas Gumtree og Kijiji, sammen med bilmarkedssteder i Danmark, Tyskland, Italia og Storbritannia.

CMA reiste bekymring for avtalen i februar og hevdet at den kunne føre til et “tap av konkurranse” på grunn av innflytelsesnivået eBay kunne utøve over den kombinerte gruppen. Regulatoren sa at Gumtree heller ikke ville være en “uavhengig konkurrent til eBay-markedet” etter avtalen, og etterlot Facebooks Marketplace som den eneste gjenværende betydelige konkurrenten.

Adevinta vil nå selge Shpock, mens eBay vil selge sin britiske virksomhet Gumtree, som inkluderer bruktbilsiden Motors.co.uk. De britiske selskapene hadde samlet representert mindre enn 5 prosent av det samlede konsernet hvis avtalen hadde gått som planlagt.

I en oppdatering publisert torsdag sa CMA at de “anser at forpliktelsene … fra Adevinta og eBay er hensiktsmessige for å avhjelpe, redusere eller forhindre betydelig undervurdering av konkurransen, eller noen negativ effekt som kan forventes å resultere fra transaksjonen.”

I en uttalelse onsdag sa Adventa at de håper å fullføre sitt “oppkjøp av eBay Classifieds-gruppen” i andre kvartal, med forbehold om myndighetsgodkjenning i Østerrike.

CMA sa at den Liechtenstein-baserte investeringsgruppen og online markedsoperatøren RussMedia Equity Partners hadde avtalt å kjøpe Shpock på forhånd. Han avventer fortsatt avtale om en kjøper for Gumtree UK.