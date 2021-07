Britisk soldat treffer TAK på kjøkkenet etter å ha unnlatt å åpne fallskjermhallen

Da han ikke klarte å utnytte fallskjermen sin fullt ut under en treningsøvelse i California, krasjet en britisk soldat inn i taket på noen og falt inn på kjøkkenet deres og lurte dem i hjel.

Fallskjermhopperen hoppet fra et fly i en høyde på 15.000 fot til en øvelse i lav høyde kjent som Hollow, som brukes til skjulte oppdrag i fiendtlig territorium av SAS og SBS.

Soldaten begynte å miste kontrollen da fallskjermen ikke klarte å posisjonere seg helt i Ataxaderos himmel.

Han stoppet reserveskjermen, men det var for sent å nå den angitte fallsonen, og han fortsatte sin raske nedstigning mot bakken.

‘Dette er et mirakel etter min vurdering, egentlig. Jeg mener, hvem bor nede uten fallskjerm? Sa Rose Martin, en nabo som oppdaget soldaten KSBY.

Beboere i byen, rundt 200 mil nordvest for Los Angeles, heter 911.

‘Jeg var i sjokk. Hva er jeg, hva? Sa Martin. ‘Så jeg løp for å forsikre meg om at han hadde det bra, jeg sjekket ham, øynene hans var åpne, men jeg visste ikke om det var noen skader. Ingen ønsket å flytte ham.

Virkningen var et stort hull i flisetaket på bungalowen da soldaten falt gjennom gulvet og inn på kjøkkenet.

Et bilde viser soldaten sittende, omgitt av ødelagte fliser og fallskjermen hans fortsatt festet. Han kan se noen stå på ham mens han tar av seg hansken.

Huseiere var ute på tidspunktet for hendelsen 6. juli klokken 16.55.

Soldaten, kledd i britisk spesialstyrkeuniform, var omgitt av husholdningsstøv og rusk på kjøkkenet, fremdeles festet til kanalen hans.

Soldatens fallskjerm klarte ikke å stabilisere seg fullstendig, og etterlot et takhull i taket på den flislagte bungalowen, og det var for sent å bruke reservelisten hans.