Britiske jagerfly har snappet opp to russiske bombefly nord for Skottland

Britiske jagerfly snappet opp to russiske bombefly som fløy nord for Skottland i Nato-kontrollert luftrom mandag morgen, meldte det britiske forsvarsdepartementet.

«Orkankjempere fanget opp»To russiske langtrekkende maritime patruljebombefly nord for Shetlandsøyene i morges«, heter det i en uttalelse fra departementet. Avlytting er en operasjon som tar sikte på å fjerne et fly som anses for nært et luftrom eller har kommet inn i det. Hendelser med russiske fly og fly fra NATO-land har økt flere ganger de siste årene. begynnelsen av konflikten i Ukraina.

De fant stort sett sted i Østersjøen, men også i Svartehavet og andre steder. Mandag morgen lettet britiske fly fra Royal Air Force-basen (RAF) i Lossiemouth i Nord-Skottland for å avskjære russiske bombefly. «RAF-mannskaper overvåker konstant britisk luftrom og er alltid klare til å gripe inn med et øyeblikks varsel for å holde landet vårt trygt.«, sa utenriksminister for de væpnede styrker James Heapy i uttalelsen. Tidligere på mandag sa det russiske militæret at deres strategiske bombefly og jagerfly hadde utført flere «Rutefly«Over internasjonalt farvann i Østersjøen, Barentshavet, Norskehavet og Østsibirhavet, Beaufort- og Chukchihavet. Moskva sa også mandag at de hadde sendt et jagerfly for å avskjære et norsk militærfly i Polhavet.