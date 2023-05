Britiske kongelige og kongelige reportere, et tvetydig forhold: «Uansett hva du sier, er du fornærmet»

Royal Rota

Camilla Domini startet sin karriere som kongelig korrespondent for søndagsutgaven Daily Express, politisk den mest høyreorienterte og nasjonalistiske av de britiske tabloidene. Gitt hans popularitet, blir han med i 2021 telegramBibelen til konservative velgere, og får i januar 2023 sitt eget show på den nye TV-kanalen GB News.

Disse to avisene har én ting til felles: de tilhører Royal Rota, syv dagblader (Daily Express, Daily Mail, Daily Mirror, solen, kveldsstandard, telegram Og Tidene) som får førstehåndsinformasjon om kongefamilien og deler dens begivenheter. Camilla Dominie og hennes kolleger blir stadig bedt om å dekke bevegelsene til Windsors, familiemedlemmer som er ukjente for offentligheten, og kongen og dronningen.

Så er det lett å skrive om dem uten å falle i ærbødighet? «Den vanligste feilen er å tro at disse menneskene på en eller annen måte er våre venner.»Journalist advarer. «Jeg husker kommentaren til en av mine kolleger:» Når det kommer til kongelige, bør vennskap aldri forveksles med vennskap.. Så tanken er ikke å komme for nærme dem til å være så objektive som mulig.

Dette spørsmålet om passende nærhet gjelder alle journalister som følger et tildelt felt. Med den forskjellen at kongelige ikke er like samtalende som andre, legemliggjør de nasjonalarven og landet bredere. Interessen rundt essays om dem er mer intens enn om andre emner. «Jeg har skrevet negative ting om prins Harry og blitt angrepet på sosiale medier»Camilla Dominy vitner. «Jeg kom nylig under ild for å ha sagt i en artikkel at han skulle bli tatt imot med åpne armer under kroningen. Til slutt, uansett hva du sier, vil du uansett bli fornærmet på sosiale medier.

Selv om hun innrømmer at mediene hun jobber med er pro-monarki, har The Statsoverlege » unngår han å siSkal folk stole på denne organisasjonen og dens medlemmer eller ikke». Camilla Domini anser arbeidet hennes for å omfatte to aspekter: «Jeg skriver om kongefamilien som en institusjon, men også som en familie. Hvis folk ikke støtter institusjonen, ser de ut til å være interessert i mange av diskusjonene jeg har med republikanere personlig.

Nærmer seg Windsor versus relativ selvtilfredshet

Opprinnelsen til forholdet mellom Royal Rota og Windsor-pressen er imidlertid uklart. Den privilegerte tilgangen som førstnevnte har, har en positiv innvirkning på salget av avisene deres; Til gjengjeld vet kongefamilien at den vil dra nytte av selvtilfredsheten til de samme mediene som ikke stiller spørsmål ved dens legitimitet. Ikke overraskende er de mest avslørende undersøkelsene av kongefamiliens økonomi og dens skjulte innflytelse på landets politiske liv offentliggjort. VergeEn nasjonal avis som ikke er en del av denne privilegerte og tydelig pro-republikanske gruppen.

Britisk presse har blitt rasende over Harry og Meghans kritikk av Windsors

Sikkert mer enn én ting Mennesker Men de kongelige rota-mediene ser ut til å ha stilt seg på kongefamiliens side under den ulmende kampen mellom hertugen og hertuginnen av Sussex, bedre kjent under fornavnene deres Harry og Meghan. Camilla Domini nekter entydig. «Bare fordi et emne er negativt, betyr det ikke at det er feil, rasistisk eller bigott»Han forsvarer som svar på argumenter presentert av to nye California-innbyggere. «Det kan være så enkelt som det, folk er ikke perfekte og noen ganger gjør de feil som ender opp på rekorder.»

På sin side gjentar journalisten sin ambisjon: «Jeg vil fortsette å rapportere og fordømme uten frykt eller gunst. For det er jobben min som en objektiv observatør av denne familien og selskapet den tilhører.